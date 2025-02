Riparte a Pisa la prevenzione oncologica gratuita con la Fondazione ANT: prime visite a febbraio

Written by admin• 11:58 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Con l’inizio del nuovo anno, a Pisa riparte il programma di prevenzione oncologica gratuita offerto dalla Fondazione ANT ai cittadini.

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio saranno le prime due date di quest’anno nel Comune di Pisa. Il primo giorno saranno disponibili 24 visite per il Progetto Tiroide ANT, mentre il venerdì sarà dedicato al Progetto Melanoma ANT, con altre 24 visite. Le sessioni si terranno presso la Misericordia di Pisa, negli studi medici di Via Gentile da Fabriano 1, e saranno destinate ai residenti di Pisa e Provincia. Le prenotazioni per le visite saranno aperte online dal 19 febbraio alle ore 10, attraverso il link: https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa, con la collaborazione della Misericordia di Pisa e il sostegno, anche per quest’anno, della Fondazione Pisa.

Il Progetto Melanoma, avviato nel 2004, è il primo programma di prevenzione oncologica gratuita della Fondazione ANT e offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per diagnosticare tempestivamente lesioni sospette o neoplastiche. Il Progetto Tiroide, invece, prevede visite specialistiche con ecografia tiroidea, finalizzate a individuare eventuali noduli sospetti che richiedano ulteriori accertamenti.

“Poter annunciare anche quest’anno la ripartenza dei programmi di prevenzione oncologica gratuita a Pisa è una grande soddisfazione“, ha dichiarato Pietro Augello, Delegato ANT Pisa. “Fare prevenzione e donare prevenzione significa, prima di tutto, voler bene a se stessi e agli altri. Da inizio 2024, insieme a un gruppo di Volontari, stiamo lavorando per creare una nuova Delegazione ANT a Pisa, per ampliare le attività di prevenzione oncologica gratuita sul nostro territorio. Ringrazio la Misericordia di Pisa, che per il secondo anno consecutivo ospita questa iniziativa, la Fondazione Pisa per il suo rinnovato contributo e l’Amministrazione Comunale per il sostegno ricevuto. Oggi annunciamo una prima parte del programma di prevenzione 2025, ma ci saranno altre sessioni nel corso dell’anno, in base ai fondi che riusciremo a raccogliere.“

Nel 2024, in Toscana, sono state effettuate più di 3000 visite gratuite. “Confidiamo di fare ancora di più quest’anno, soprattutto in un periodo in cui molte persone affrontano difficoltà economiche“, ha aggiunto Augello. “Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il contributo di aziende e privati che ci sostengono. I Volontari ANT, impegnati anche oggi in occasione della Festa di San Valentino, raccolgono fondi per finanziare i progetti di prevenzione che ANT porta avanti in tutta Italia, offrendo ogni anno oltre 20.000 visite gratuite, oltre a sostenere la nostra storica attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici in Toscana.“

“Prevenzione e controlli costanti sono essenziali per agire tempestivamente nella diagnosi e cura delle malattie e per ridurre la mortalità“, ha dichiarato Giovanna Bonanno, Assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa. “Iniziative come queste non solo sensibilizzano, ma agiscono concretamente per tutelare la salute, un diritto sancito dalla Costituzione. In tempi di crisi, queste iniziative sono fondamentali per aiutare le persone più vulnerabili, che spesso rinunciano a prevenzione e cure.“

“Siamo felici di essere coinvolti in queste giornate di prevenzione“, ha aggiunto Sandra Capuzzi, Commissaria della Misericordia di Pisa. “Ogni giorno incontriamo persone con difficoltà ad accedere alle cure, e occasioni come queste sono un’opportunità imprescindibile.“

“Fondazione Pisa sostiene da anni le iniziative di prevenzione oncologica gratuita della Fondazione ANT“, ha dichiarato Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione Pisa. “Anche quest’anno siamo lieti di contribuire a questi progetti, che offrono un servizio di fondamentale utilità per la comunità.“

Dal 2004, la Fondazione ANT ha affiancato all’assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici anche la prevenzione oncologica gratuita per i cittadini. Nel 2024, in Toscana, sono stati visitati oltre 3000 pazienti attraverso i vari progetti di prevenzione della Fondazione ANT.

Last modified: Febbraio 14, 2025