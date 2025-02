Contributi per progettualità in ambito sociale

Written by admin• 12:43 pm• Attualità, Cascina

CASCINA – Il Comune di Cascina ha pubblicato anche quest’anno l’avviso pubblico per gli enti del terzo settore per ottenere un contributo economico finalizzato a progettualità in ambito sociale. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 4 marzo 2025, pena la loro inammissibilità, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio “Associazionismo, Pari Opportunità e Politiche Giovanili” (https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/contributi-economici-agli-enti-del-terzo-settore-finalizzati-alla-progettualita-sociale-avviso-pubblico-2025) esclusivamente per PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

“Per il quinto anno diamo continuità all’azione amministrativa anche sulle progettualità di carattere sociale che hanno ricadute importanti sul territorio – ha detto l’assessora alle politiche sociali Giulia Guainai –. Fondamentale è il ruolo del terzo settore nella promozione del benessere sociale ed è volontà di questa giunta porre al centro della nostra azione i principi dell’amministrazione condivisa. Nel corso del mandato questo bando ha portato progettualità importanti che hanno arricchito l’offerta dei servizi e la qualità della risposta ai bisogni dell’intera comunità”.

Possono presentare richiesta gli enti del terzo settore con sede legale all’interno del territorio comunale, operanti senza finalità di lucro nel settore sociale e che risultino iscritti nei registri attualmente contemplati dalla normativa di settore. Tra i requisiti richiesti ci sono anche l’avere finalità statutaria prevalente in ambito di promozione sociale, di sviluppo della persona umana e integrazione sociale del cittadino ed essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.

Sarà erogato un contributo economico fino al 75% del costo del progetto, fino a un massimo di 4.000 euro per ciascuna proposta progettuale selezionata. Nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori o inferiori al fabbisogno, l’amministrazione comunale potrà stabilire importi diversi per esaurire il fondo disponibile o per soddisfare (con criterio proporzionale in base alla posizione in graduatoria) integralmente l’elenco degli ammessi. Potranno essere proposti (e quindi finanziati per l’intero anno solare) tutti i progetti avviati nel 2025, anche se in data precedente alla pubblicazione dell’avviso. Le azioni finanziate previste nella proposta progettuale dovranno terminare entro il 31 dicembre 2025.

Last modified: Febbraio 14, 2025