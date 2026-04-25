Rinnovato a Pisa il servizio del Punto Digitale Facile. In un anno oltre 2.000 cittadini assistiti

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Servizio prorogato dalla Regione Toscana anche nel 2026: cresce la domanda di assistenza digitale tra i cittadini tra sanità online, identità digitale e servizi della pubblica amministrazione.

PISA – Il Punto Digitale Facile prosegue la propria missione anche nel 2026. La Regione Toscana ha infatti confermato la proroga del servizio fino al 30 giugno 2026, riconoscendo il lavoro svolto da ANCoS Pisa – Comitato Provinciale APS, associazione di promozione sociale di Confartigianato Imprese Pisa, che gestisce gli sportelli sul territorio provinciale.

I numeri confermano l’importanza crescente del servizio: nel corso del 2025 sono stati 2.035 i cittadini pisani che si sono rivolti allo sportello di via Carlo Matteucci 36 per ricevere assistenza digitale. Un dato che contribuisce a un totale provinciale di 3.040 persone supportate tra Pisa e Ponsacco.

Il Punto Digitale Facile si è affermato come un presidio fondamentale per accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie e dei servizi online della pubblica amministrazione. Tra le principali richieste: attivazione della Carta d’Identità Elettronica (CIE), accesso ai servizi sanitari digitali regionali, prenotazioni di visite ed esami tramite CUP e gestione degli appuntamenti in questura per il rilascio del passaporto. Attività ormai centrali nella vita quotidiana, ma non sempre semplici da affrontare senza un supporto qualificato.

«La conferma del servizio rappresenta un risultato importante per il territorio. I numeri dimostrano quanto sia necessario offrire un supporto concreto ai cittadini, soprattutto in una fase in cui la digitalizzazione avanza rapidamente e rischia di lasciare indietro chi ha più difficoltà», ha sottolineato Michele Mezzanotte, Presidente di ANCoS Pisa.

Il Punto Digitale Facile di Pisa è attivo presso la sede di via Carlo Matteucci 36 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Last modified: Aprile 25, 2026