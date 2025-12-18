Ricci Divani e Poltrone festeggia 70 anni di artigianato a Ponsacco

Written by Dicembre 18, 2025 11:13 am Ponsacco, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONSACCO- Ricci Divani e Poltrone di Ponsacco celebra 70 anni di attività. Fondata nel 1955 da Aldo Ricci, l’azienda è oggi guidata dai figli Anna e Ranieri, che dal 1993 portano avanti l’impresa di famiglia nel solco dell’artigianato di qualità e dell’innovazione.

Una storia che guarda anche al futuro: in azienda è già presente la terza generazione, con Marta, Tommaso e Cristian Ricci. Oggi Ricci conta 30 dipendenti, collabora con importanti realtà del design e affianca alla produzione artigianale un’attività dedicata ai complementi d’arredo e alla formazione, con corsi di decorazione, restyling e tappezzeria.

«Un esempio autentico di artigianato di qualità, capace di trasmettere nel tempo saperi e valori», ha sottolineato Michele Mezzanotte, segretario di Confartigianato Imprese Pisa.

L’anniversario sarà festeggiato venerdì 19 dicembre, dalle 15 alle 20, con un incontro e un brindisi nello showroom di Ponsacco, in via Valdera Pontedera 38/40.

