Pisa adotta il nuovo Piano Operativo Comunale: via libera allo sviluppo senza consumo di suolo

Written by Redazione• 7:40 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato oggi, giovedì 23 aprile, l’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC), al termine di una discussione iniziata nella giornata precedente. Si tratta dello strumento urbanistico che traduce in azioni concrete gli indirizzi del Piano Strutturale approvato nel marzo 2023 e che guiderà lo sviluppo della città nei prossimi anni.

Dopo l’avvio del procedimento nel settembre 2022, il percorso ha coinvolto la cittadinanza attraverso incontri pubblici, contributi e confronti con enti, operatori e università. Con l’adozione si apre ora la fase delle osservazioni, che durerà 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt, al termine della quale si procederà con l’esame delle proposte e l’approvazione definitiva prevista entro la fine del 2026.

«L’adozione del Piano Operativo Comunale rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro di Pisa – ha dichiarato il sindaco Michele Conti –. Ringrazio i consiglieri di maggioranza e i tecnici comunali per il lavoro svolto, così come il professor Massimo Dringoli per il contributo determinante. Abbiamo costruito un percorso solido, dotando la città di strumenti concreti per crescere, puntando a superare i 100mila abitanti e migliorando la qualità della vita».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, che sottolinea il cambio di paradigma introdotto dal nuovo piano: «Con il POC si realizza un’inversione di tendenza: aumenteranno i residenti senza aumentare il consumo di suolo. Lo sviluppo sarà basato sul recupero e la rigenerazione dell’esistente, con un forte incremento del verde urbano, che passerà da 12 a 15 metri quadrati per abitante, ben al di sopra degli standard nazionali».

Il piano punta quindi a una crescita sostenibile, fondata sulla riqualificazione urbana, sull’edilizia esistente e sul potenziamento degli spazi verdi e di aggregazione, delineando la Pisa dei prossimi anni come una città più attrattiva, vivibile e attenta all’ambiente.

Last modified: Aprile 24, 2026