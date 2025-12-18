Il Mobilieri Ponsacco contro il Saline per consolidare la sua posizione di primo in classifica

Pisa (giovedì, 18 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di venerdì 19 e le partite di sabato 20 e domenica 21 dicembre si disputeranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XVII giornata
|21/12, 14:30
|Trevigliese
|Tuttocuoio 1957
Eccellenza, girone A
XVII giornata
|20/12, 14:30
|Cenaia 1969
|Montespertoli
|21/12, 14:30
|Fratres Perignano 2019
|Larcianese
|20/12, 14:30
|Zenith Prato
|San Giuliano
Promozione, girone A
XV giornata
|20/12, 14:30
|Urbino Taccola
|San Piero a Sieve
Promozione, girone B
XIV giornata
|21/12, 14:30
|Colli Marittimi
|Castiglioncello
|21/12, 14:30
|Cuoiopelli
|Atletico Piombino
|21/12, 14:30
|Mobilieri Ponsacco
|Saline
|21/12, 14:30
|San Miniato Basso Calcio
|Atletico Maremma
Prima Categoria, girone A
XIV giornata
|21/12, 14:30
|Migliarino Vecchiano
|Carrarese Giovani
|21/12, 14:30
|Calci 2016
|Corsagna
Prima Categoria, girone B
XIV giornata
|21/12, 14:30
|CQS Tempio Chiazzano
|Stella Rossa
|21/12, 14:30
|Bellaria Cappuccini
|Intercomunale Monsummano
|21/12, 14:30
|San Miniato
|Montagna Pistoiese
|21/12, 14:30
|Fornacette Casarosa
|Maliseti Seano
|21/12, 14:30
|Staffoli
|AM Aglianese
Prima Categoria, girone D
XIV giornata
|21/12, 14:30
|Acciaiolo Calcio
|Selvatelle
|21/12, 14:30
|Geotermica
|Capannoli San Bartolomeo
|21/12, 14:30
|Forcoli Calcio 1921
|Venturina Calcio
|21/12, 14:30
|Pecciolese
|Ponsacco 1920
|21/12, 14:30
|Pomarance
|Atletico Etruria
Seconda Categoria, girone G
XIV giornata
|21/12, 14:30
|Tirrenia
|Ponte a Cappiano
|21/12, 14:30
|Capanne Calcio 1989
|Porta a Lucca
|21/12, 14:30
|Castelfranco Calcio
|La Corte
|21/12, 14:30
|Atletico Cascina
|Sanromanese Valdarno
|21/12, 14:30
|Aurora Montaione
|Pontasserchio
|21/12, 14:30
|Crespina Calcio
|Corazzano
|21/12, 14:30
|Pisa Ovest
|San Prospero Navacchio
|21/12, 14:30
|Sextum Bientina
|Santa Maria a Monte
Seconda Categoria, girone H
XIV giornata
|21/12, 14:30
|Castelnuovo Val di Cecina
|La Cantera Gabbro
|21/12, 14:30
|Terricciola 1975
|Livorno 9 Boca
|21/12, 14:30
|Volterrana 2016
|Porto Azzurro
Terza Categoria, Pisa – girone A
XII giornata
|21/12, 14:30
|Atletico Pisa
|Fabbrica Calcio 2024
|21/12, 14:30
|Nuova Popolare CEP
|Ponteginori 1929
|21/12, 14:30
|Montefoscoli Calcio
|Antonio Bellani
|21/12, 14:30
|Filettole Calcio
|Marinese 1925
|21/12, 14:30
|Lajatico
|Amatori Saline
|21/12, 14:30
|Sporting Volterra
|Scintilla 1945
|21/12, 14:30
|San Frediano Calcio
|Legoli 1994
|riposa
|Golena d’Arno
Terza Categoria, Pisa – girone B
XII giornata
|20/12, 14:30
|Zambra San Vico
|Castel del Bosco
|19/12, 20:45
|Giovani Fucecchio 2000
|Marciana 2.0
|20/12, 14:30
|La Borra
|Via di Corte
|21/12, 14:30
|Città di Montopoli
|Santacroce Calcio
|21/12, 14:30
|Monteserra
|La Fornace
|21/12, 14:30
|Perignano
|Treggiaia
|20/12, 14:30
|Atletico Le Melorie
|Ponte a Elsa 2005
|riposa
|Stella Azzurra
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XII giornata
|21/12, 14:30
|Accademia Cecina
|Monteverdi 2006
|21/12, 14:30
|Sporting Club Rosignano
|Sasso Pisano
Terza Categoria, Lucca – girone B
XI giornata
|20/12, 14:30
|Lido di Camaiore
|Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Dicembre 18, 2025