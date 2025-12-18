Written by Dicembre 18, 2025 11:02 am Calcio dilettanti

Il Mobilieri Ponsacco contro il Saline per consolidare la sua posizione di primo in classifica

Pisa (giovedì, 18 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di venerdì 19 e le partite di sabato 20 e domenica 21 dicembre si disputeranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XVII giornata

21/12, 14:30TreviglieseTuttocuoio 1957

Eccellenza, girone A

XVII giornata

20/12, 14:30Cenaia 1969Montespertoli
21/12, 14:30Fratres Perignano 2019Larcianese
20/12, 14:30Zenith PratoSan Giuliano

Promozione, girone A

XV giornata

20/12, 14:30Urbino TaccolaSan Piero a Sieve

Promozione, girone B

XIV giornata

21/12, 14:30Colli MarittimiCastiglioncello
21/12, 14:30CuoiopelliAtletico Piombino
21/12, 14:30Mobilieri PonsaccoSaline
21/12, 14:30San Miniato Basso CalcioAtletico Maremma

Prima Categoria, girone A

XIV giornata

21/12, 14:30Migliarino VecchianoCarrarese Giovani
21/12, 14:30Calci 2016Corsagna

Prima Categoria, girone B

XIV giornata

21/12, 14:30CQS Tempio ChiazzanoStella Rossa
21/12, 14:30Bellaria CappucciniIntercomunale Monsummano
21/12, 14:30San MiniatoMontagna Pistoiese
21/12, 14:30Fornacette CasarosaMaliseti Seano
21/12, 14:30StaffoliAM Aglianese

Prima Categoria, girone D

XIV giornata

21/12, 14:30Acciaiolo CalcioSelvatelle
21/12, 14:30GeotermicaCapannoli San Bartolomeo
21/12, 14:30Forcoli Calcio 1921Venturina Calcio
21/12, 14:30PecciolesePonsacco 1920
21/12, 14:30PomaranceAtletico Etruria

Seconda Categoria, girone G

XIV giornata

21/12, 14:30TirreniaPonte a Cappiano
21/12, 14:30Capanne Calcio 1989Porta a Lucca
21/12, 14:30Castelfranco CalcioLa Corte
21/12, 14:30Atletico CascinaSanromanese Valdarno
21/12, 14:30Aurora MontaionePontasserchio
21/12, 14:30Crespina CalcioCorazzano
21/12, 14:30Pisa OvestSan Prospero Navacchio
21/12, 14:30Sextum BientinaSanta Maria a Monte

Seconda Categoria, girone H

XIV giornata

21/12, 14:30Castelnuovo Val di CecinaLa Cantera Gabbro
21/12, 14:30Terricciola 1975Livorno 9 Boca
21/12, 14:30Volterrana 2016Porto Azzurro

Terza Categoria, Pisa – girone A

XII giornata

21/12, 14:30Atletico PisaFabbrica Calcio 2024
21/12, 14:30Nuova Popolare CEP Ponteginori 1929
21/12, 14:30Montefoscoli CalcioAntonio Bellani
21/12, 14:30Filettole CalcioMarinese 1925
21/12, 14:30LajaticoAmatori Saline
21/12, 14:30Sporting VolterraScintilla 1945
21/12, 14:30San Frediano CalcioLegoli 1994
riposaGolena d’Arno

Terza Categoria, Pisa – girone B

XII giornata

20/12, 14:30Zambra San VicoCastel del Bosco
19/12, 20:45Giovani Fucecchio 2000Marciana 2.0
20/12, 14:30La BorraVia di Corte
21/12, 14:30Città di MontopoliSantacroce Calcio
21/12, 14:30MonteserraLa Fornace
21/12, 14:30PerignanoTreggiaia
20/12, 14:30Atletico Le MeloriePonte a Elsa 2005
riposaStella Azzurra

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XII giornata

21/12, 14:30Accademia CecinaMonteverdi 2006
21/12, 14:30Sporting Club RosignanoSasso Pisano

Terza Categoria, Lucca – girone B

XI giornata

20/12, 14:30Lido di CamaiorePappiana

