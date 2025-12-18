Written by Dicembre 18, 2025 11:32 am Bientina

Bientina, sospensione dell’acqua lunedì 22 dicembre per lavori sulla rete idrica

BIENTINA- Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, lunedì 22 dicembre dalle 8.30 alle 16.00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti strade: via Fosse (nel tratto compreso tra via Iotti e via Puntone), via Argine Fungaia, via Argine Traverso, via Puntone, via Fibonacci, via Preselline e via Confine.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati a rientrare in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a martedì 23 dicembre, con le stesse modalità.

Per informazioni o aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

