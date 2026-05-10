Regione. Eligi: “Una nuova Legge Regionale per la cura e la tutela degli animali”

Written by Redazione• 11:47 am• Pisa, Politica

PISA – Mettere a sistema le eccellenze del territorio per dare alla Toscana una normativa moderna sulla tutela degli animali. Con questo obiettivo il consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Sanità, Federico Eligi, ha confermato l’avvio di un percorso tecnico insieme al Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa per la redazione di una nuova legge regionale.



“L’attuale normativa risale al 2009 e non è più specchio della realtà odierna” – dichiara Eligi. “Per questo abbiamo costituito un gruppo di lavoro dedicato che sta già operando per scrivere un testo capace di affrontare le sfide attuali.”

Il cuore della proposta legislativa, secondo Eligi, riguarda l’integrazione del benessere animale nelle politiche sociali e sanitarie della Regione:”Vogliamo fare in modo che il nostro sistema sanitario regionale, in qualche modo, si occupi anche della loro cura. Non possiamo permettere che molti cittadini, magari con difficoltà economiche, siano lasciati soli a fronteggiare i costi e i problemi di salute dei propri animali d’affezione. Cani e gatti sono parte integrante del nucleo familiare e spesso rappresentano un sostegno vitale per i nostri anziani e per le famiglie.”



“La nuova legge che stiamo delineando” – conclude Eligi – “metterà al centro i bisogni reali degli animali, garantendo al contempo un sostegno concreto ai tanti cittadini toscani che se ne prendono cura ogni giorno con amore e sacrificio. È un impegno che abbiamo assunto e che stiamo portando avanti con un confronto costante e qualificato, per giungere in tempi brevi a una riforma attesa da oltre quindici anni”.

Last modified: Maggio 10, 2026