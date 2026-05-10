Cremonese – Pisa 3-0. Tris grigiorosso allo Zini. Pisa mai in partita e due espulsioni

Written by Redazione• 2:14 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – Il Pisa esce sconfitto per 3-0 dallo Zini contro la Cremonese, che con questo successo va a meno uno dal Lecce e rimane in corsa per la salvezza. Nei primi venti minuti della partita il Pisa ha retto poi dopo l’espulsione di Bozhinov la gara si è complicata. Vardy ha portato in vantaggio i grigiorossi poi il raddoppio di Bonazzoli ha chiuso i conti. L’espulsione di Loyola (giusta) ha reso ancor più complicato il match, chiuso dal terzo gol del nuovo entrato Davide Okereke.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Giampaolo conferma il 4-4-2. Davanti ad Audero ci sono Bianchetti e Lupeerto con Terracciano e Pezzella ai suoi lati. L’ex Barbieri viene schierato dal primo minuto a destra con Vandeputte a sinistra. Sulla mediana operano in invece Grassi e Maleh. In attacco spazio a Bonazzoli e Vardy. Il Pisa risponde con un 3-5-2 classico. Davanti a Semper ci sono capitan Caracciolo e Canestrelli oltre a Bozhinov. Sulle fasce ci sono novità: fuori Angori, Hiljemark si affida a Tourè a destra e Leris a sinistra con Akinsanmiro, Vural, Loyola sono schierati sulla linea mediana. In attacco è Stojilkovic la spalla di Moreo.

Pisa in giallo, Cremonese in grigiorosso. Primi minuti di studio tra le due formazioni. Tourè lancia Moreo, ma Terracciano con il corpo ha la meglio sull’attaccante nerazzurro. Bozhinov rischia con un passaggio di testa all’indietro a Semper sul ritorno di Vardy. Poco dopo ancora Moreo a sinistra, mette in mezzo un pallone alla ricerca di Stojilkovic, palla alta sopra la traversa. Al 16′ primo giallo della partita per Bozhinov per un fallo su Barbieri. Passano pochi minuti e addirittura i nerazzurri rimangono in dieci. Ingenuo fallo di Bozhinov su Bonazzoli a centrocampo. Secondo giallo per il difensore bulgaro. Pisa in dieci. Hiljemark chiede alla squadra di mettersi “a quattro” con Moreo che si sacrifica rientrando dalla posizione di attaccante. Pisa in inferiorità numerica ed in difficoltà. Azione caparbia di Pezzella sulla sinistra, Leris anticipa il numero tre di Giampaolo, ma la palla arriva sul sinsitro di Vardy, palla all’angolino alla sinistra (30′) di Semper: 1-0. Cremonese avanti. Il Pisa soffre. I grigiorossi falliscono due contropiedi impprtanti. Nel frattempo Hiljemark effettua un doppio cambio: fuori Leris e Moreo, dentro Angori e Calabresi. I nerazzurri si risistemano. La Cremonese è ancora pericolosa che sviluppa molto bene l’azione da una parte del campo all’altra. Il sinistro è di Maleh, palla di un soffio a lato. Semper sbaglia il rilancio, ma Bonazzoli non ne approfitta. Poco prima Bianchetti di testa non aveva trovato la deviazione vincente. La prima frazione si chiude dopo un minuto di recupero sull’1-0 per la Cremonese. Alla ripresa delle ostilità nessun cambio. La Cremonese raddoppia al 51′ con un gran contropiede orchestarto da Vandeputte e finalizzato da Bonazzoli: 2-0. E’ notte fonda per il Pisa. I nerazzurri rimangono in dieci per l’sepulsione di Loyola (brutta entrata su Pezzella costretto ad abbandonare il gioco). Hiljemark corre ai ripari. Dentro Hojholt per Vural e poco più tardi Piccinini e Meister. Nessun segnale però. Anzi, Semper salva su Zerbin, ma si deve arrendere al destro “a giro” del nuovo entrato Okereke, che salta troppo facilmente Hojholt e batte l’estremo difensore nerazzurro. Finisce 3-0. La Cremonese è ancora in corsa per la salvezza.

CREMONESE – PISA 3-0

CREMONESE (4-4-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 15 Bianchetti, 5 Luperto (85′ 55 Folino), 3 Pezzella (59′ 7 Zerbin); 4 Barbieri, 33 Grassi, 29 Maleh (59′ 2 Thorsby), 27 Vandeputte (72′ 77 Okereke); 90 Bonazzoli, 10 Vardy (72′ 99 Sanabria). A disp.16 Silvestri, 89 Nava, 9 Djuric, Collocolo, 18 Ceccherini, 30 Faye, 38 Bondo. All. Marco Giampaolo

PISA (3-5-2): 1 Semper; 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 2 Bozhinov; 15 Tourè, 14 Akinsanmiro (72′ 36 Piccinini), 21 Vural (69′ 8 Hojholt), 35 Loyola, 7 Leris (37′ 3 Angori); 32 Moreo (37′ 33 Calabresi), 81 Stojlkovic (69′ 9 Meister). A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 6 Marin, 11 Cuadrado, 17 Durosinmi, 19 Illing Junior, 20 Aebischer, 39 Albiol, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta (Ass. Rossi di Rovigo e Rossi di Biella). Quarto uomo: Collu di Cagliari. VAR: Gariglio di Pinerolo. AVAR: Pezzuto di Lecce

RETI: 31′ Vardy (C); 51′ Bonazzoli (C), 86′ Okereke (C)

NOTE: Angoli 6-0. Ammoniti: Bozhinov (P), Calabresi (P). Espulso al 23′ Bozhinov per doppia ammonizione. Espulso al 57′ (rosso diretto) Loyola (P). Rec pt 1′.

Last modified: Maggio 10, 2026