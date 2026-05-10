Lega Toscana: “Lunedì 11 maggio il Sottosegretario al Ministero dell’Interno a Prato, Pistoia e Cascina.”

PISA – Lunedì 11 maggio, Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno verrà in Toscana per alcuni appuntamenti. In particolare, alle ore 14.00, sarà a Prato per una conferenza stampa presso l’hotel Datini (Via Guglielmo Marconi nr. 80).
Successivamente, alle ore 15.30, si recherà a Pistoia, dove incontrerà i giornalisti all’hotel Villa Cappugi(Via di Collegigliato nr. 45). Infine, alle ore 17.30, chiuderà a Cascina la sua giornata nella nostra regione, incontrando il candidato Sindaco Donatella Legnaioli, militanti, simpatizzanti ed i media nella sede della Lega in Piazza dei Caduti.Last modified: Maggio 10, 2026