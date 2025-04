Reggiana – Pisa 0-2 Lind + Tramoni. E’ un Pisa formato serie A Nerazzurri vincono in scioltezza al Mapei Stadium

Written by Antonio Tognoli• 2:16 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Con due gol nel primo tempo di Lind e Tramoni il Pisa questa volta espugna il Mapei Stadium e dopo lo scivolone contro il Modena riprende il cammino verso il sogno

REGGIO EMILIA – Con una partita con la P maiuscola il Pisa con i gol di Lind e Tramoni nella prima frazione liquida la pratica Reggiana sempre più invischiata nella zona retrocessione. Uno due nel finale di primo tempo con una bella invenzione di Moreo sul primo gol nerazzurro. Nella seconda marcatura decisivo ancora il pressing alto tanto caro ad Inzaghi nella fase di non possesso. Il Pisa in attesa della gara di domani dello Spezia a Mantova intanto torna a più otto dagli aquilotti.

di Antonio Tognoli (Foto Roberto Cappello)

PRE GARA. Mister Inzaghi deve ancora fare a meno di Vignato (in tribuna) per un problema alla caviglia, e di Canestrelli squalificato. Nella formazione pre Reggiana aveva annunciato qualche cambio e così è stato. Davanti a Semper ci sono Calabresi, Caracciolo e Bonfanti. A centrocampo sulla linea mediana Solbakken viene preferito a Marin al fianco di Piccinini. Sulle fasce le conferme di Tourè e Angori. C’è Tramoni dal primo minuto al fianco di Moreo con Lind confermato come unica punta. La Reggiana in piena lotta salvezza e appaiata alla Sampdoria risponde con un 3-5-1-1. Davanti all’ex Livorno Bardi ci sono Libutti, l’ex Meroni e Lucchesi. Fiamozzi e Marras sono gli esterni. Centrocampo formato da Sersanti, Kabashi e Portanova con Girma poco più indietro rispetto all’unica punta ex Pisa Luca Vido. Quasi 3.500 i tifosi nerazzurri giunti a Reggio Emilia, niente a che fare con l’esodo con il Sassuolo di appena un mese fa ma comunque un grande numero considerando l’orario pomeridiano. Sugli spalti del Mapei Stadium record stagionale di spettatori con 11.485 paganti.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Reggiana in maglia bianca che celebra il sessantennale dello sponsor granata. Nella prima azione offensiva indecisione nello scambio a destra tra Tourè e Piccinini, sul possibile contropiede Solbakken spende subito il fallo sulla ripartenza granata e viene ammonito. Inzaghi in panchina si arrabbia moltissimo. La prima palla gol è per la Reggiana che conquista palla a centrocampo con Portanova che serve Vido, l’ex nerazzurro allarga su Sersanti che crossa in mezzo: pallone sporcato dalla difesa netrazzurra che rimbalza davanti a Girma, tiro di sinistro che termina sopra la traversa. Il Pisa risponde subito con un destro di Moreo ribattuto dalla difesa granata. Al 9′ su azione da rimessa laterale Tourè “spizza” di testa, Lind prolunga con il tacco, Tramoni controlla con il petto e calcia con il destro, Bardi si distende sulla propria destra e respinge. Il Pisa continua a spingere, la Reggiana è in difficoltà. Bello scambio in velocità al minuto 12 con Tramoni ai sedici metri liberato al tiro, ma il suo destro termina di poco a lato con Bardi in controllo sul rasoterra del numero undici di Inzaghi. Al 19′ ci prova ancora il Pisa questa volta è Bonfanti con il sinistro, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Ancora una brutta palla persa dopo una rimessa laterale locale, cross rasoterra da sinistra che pesca Sersanti, ma il suo tiro è respinto da Semper. Al 23′ però il Pisa passa al termine di un lungo fraseggio: Calabresi pesca in profondità Moreo il quale anticipa con un guizzo Bardi mette in mezzo per la deviazione vincente in scivolata di Lind: 0-1. Pisa in vantaggio. La Reggiana ha una reazione d’orgoglio. Ci prova ancora con Sersanti, ma il suo tiro è respinto dal corpo di Caracciolo. Girma finisce sulla lista dei cattivi per un fallo da dietro su Piccinini. Dalla susseguente punizione palla rasoterra per Lind, che effettua un cross al bacio per la testa di Moreo, Bardi è battuto ma la palla termina sul fondo. Peccato, era una grande occasione per raddoppiare. Il Pisa controlla il match che si innervosisce. Viene allontanato dall’arbitro un componente della panchina della Reggiana. In campo si succedono i gialli prima Kabashi e poi Tourè finiscono sul taccuino di Feliciani. Al 43′ Portanova è costretto ad uscire, spazio al pisano Lorenzo Ignacchiti classe 2004. Ma al 44′ Lind va in pressing sull’ex Meroni che perde palla, Tramoni con uno scatto felino brucia entrambi e si avvia verso la porta e con freddezza batte Bardi: 2-0. Gol importantissimo nell’economia della partita e forse del campionato del Pisa. Si va al riposo dopo due minuti di recupero con il Pisa in vantaggio di due gol.

IL SECONDO TEMPO. Nel sottopassaggio intanto è stato espulso Cigarini per proteste dopo la fine del primo tempo. Doppio cambio ad inizio ripresa, uno per parte. Nel Pisa fuori Solbakken e dentro Marin, nella Reggiana fuori l’ex Pontedera Kabashi, dentro Matteo Maggio. C’è amarezza nel tifo granata con i tifosi che invitano i propri beniamini a tirare fuori gli attributi. Primo ammonito della ripresa è Marras reo di un intervento piuttosto duro su Angori sull’out di sinistra. Il Pisa attende la Reggiana e riparte in contropiede come al minuto 11 quando Tourè scende sulla destra, il suo cross è deviata da un difensore palla che perviene a Tramoni che calcia alto praticamente a porta vuota. Il Pisa insiste nei suoi attacchi. da un corner di Angori palla fuori area, Caracciolo la rimette in mezzo per la rovesciata di Lind, ma la palla termina sul montante e Bardi blocca. “Meritiamo di più” cantano nel frattempo i tifosi della Reggiana. Nel frattempo doppio cambio nella Reggiana: dentro Reinhart e Gondo, fuori Sersanti e Vido. Inzaghi risponde richiamando l’autore del primo gol Lind e inserisce Meister. Lind che oggi ha realizzato il settimo gol stagionale viene applaudito dai tifosi nerazzurri alla sua uscita. La gara con il Pisa in controllo ha un sussulto al minuto 71 quando Gondo sguscia via alla guardia di Caracciolo, serve a sinistra Reinhart che va giù, l’arbitro lascia correre, poi Marras ci prova dal limite con la palla che termina alta. Fase di stanca della partita. Moreo e Calabresi che hanno corso molto vengono richiamati in panchina, entrano Hojholt e Rus. Pochi minuti dopo il suo ingresso è proprio Rus che svetta di testa sulla punizione da sinistra di Angori: E’ 3-0. Ma il direttore dii gara Feliciani viene richiamato al Var da Gariglio e annulla. Si rimane sul 2-0 a meno di dieci dal termine più recupero. Nel finale il Pisa gestisce il match. Sono quattro i minuti di recupero. Meister ben lanciato prova ad involarsi verso la porta ma viene fermato. Scintille nel frattempo tra l’ex Rozzio e Meister, entrambi ammoniti.

REGGIANA – PISA 0-2

REGGIANA (3-5-1-1): Bardi; Libutti, Meroni, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti (66′ Reinhart), Kabashi (46′ Maggio), Portanova (43′ Ignacchiti), Marras; Girma; Vido (66′ Gondo). A disp. Motta, Sosa, Rozzi, Stulac, Reinhart, Destro, Kumi, Nahounou. All. Davide Dionigi

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (77′ Rus), Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Solbakken (46′ Marin), Angori; Moreo (77′ Hojholt), Tramoni; Lind (66′ Meister). A disp. Nicolas, Loria,, Sussi, Castellini, Abildgaard, Arena, Sernicola, Morutan. Allenatore Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Feliciani di Teramo (Ass. Palermo-Di Giacinto). Quarto ufficiale: Burlando VAR: Gariglio. AVAR: Pairetto.

RETI: 23′ Lind (P), 44′ Tramoni (P)

NOTE: temperatura intorno ai 20 gradi, terreno in ottime condizioni. AmmonitI Solbakken (P), Girma (R), Kabashi (R), Tourè (P), Marras (R), Fiamozzi (R), Meister (P), Rozzio (R), Ignacchiti (R). Espulso Cigarini (R) nel sottopassaggio per proteste. Angoli 3-2. Rec pt 2′; st 4′. Spettatori 12.039 per una quota di 65.574,18

Last modified: Aprile 12, 2025