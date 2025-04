Grande tifo pisano al “Mapei” ed il Pisa stende la Regia!

Written by admin• 5:52 pm• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Grande trasmigrazione dei tifosi nerazzurri in quel di Reggio Emilia, dove circa 3500 tifosi erano presenti per sostenere la squadra di mister Inzaghi.

di Maurizio Ficeli (Foto Roberto Cappello)

Tante le auto private ed i pullman, da quelli del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, del gruppo San Romano di Sergio Fasano, a quello del Centro Coordinamento di Liana Bandini, del Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi e della Gradinata di Alessio Pellegrini. Un serpentone di auto che ha solcato l’autostrada in direzione della città emiliana. Presenti in massa i gruppi della Nord. Reggio Emilia era anche stavolta piena di pisani che hanno affollato bar ristoranti e pizzerie. In tribuna anche tutti i giocatori indisponibii: da Vignato a Canestrelli, da Leris ad Esteves, nessuno del gruppo è voluto mancare per dare manforte alla squadra.

Bello il colpo d’occhio creato da essi nel settore ospiti. Non c’era l’obbligo della fidelity card, visti i buoni rapporti fra i pisani ed i reggiani. Cori di incitamento all’ingresso della squadra in campo per il riscaldamento. Inizia la gara con il settore dei tifosi nerazzurri che esibisce una spettacolare coreografia per festeggiare i 116 di vita del Pisa Sporting Club e con essa prende avvio la rumba dei cori: “Oh forza nerazzurri ale” seguito da un “Ale Pisa ale”. Anche stavolta pareva di giocare in casa. “Vinci per noi, la Nord è qui con te” è il refrain continuo dei gruppi della Nord mentre la gara è bloccata sul risultato di parità.

Applausi scroscianti quando gli ultras pisani hanno ricordato con uno striscione tre ultras reggiani scomparsi. Ma al 24′ il Pisa sblocca il risultato a proprio favore con Lind che faceva esplodere di gioia la Santabarbara del tifo nerazzurro. Ed i decibel del tifo aumentano ancora!! Ed al 44′ Matteo Tramoni raddoppia la posta ed il popolo nerazzurro esulta di una gioia irrefrenabile, mentre la tifoseria Reggiana comincia a contestare la propria squadra, accompagnata da fischi sonori al termine del primo tempo !! Inizia la ripresa e mentre gli ultras granata gridano ai propri giocatori “Andate a lavorare!!” continua l’incitamento da parte nerazzurra :”Siamo gli ultras nerazzurri e mai nessuno ci fermerà, ovunque il Pisa seguiremo è lo trascineremo in A”. Il Pisa si porta in avanti alla ricerca del terzo gol spinto da un “Forza Pisa dai noi non ti lasceremo mai” Ed al 35′ Rus segna Il terzo gol, ma l’arbitro annulla. Ma il tifo pisano è irrefrenabile, e grande è la festa finale con la squadra a ricevere gli applausi sotto la curva. Grazie ragazzi, che vittoria, ed ora sotto con la Cremonese per una Pasquetta a forti tinte nerazzurre.

