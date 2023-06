Regata 68esima edizione. Stravince Genova, Pisa è solo quarta

Scritto da admin• 12:16 am• Pisa, Attualità, Tutti

VENEZIA – Genova ha vinto il 68esimo Palio delle Antiche Repubbliche Marinare chiudendo davanti all’equipaggio di Venezia il percorso partito dai Giardini di Sant’Elena fino al traguardo sul Canal Grande, nella suggestiva cornice dominata dalla Basilica della Salute.



Una sfida a colpi di remi lunga due chilometri, chiusa al terzo posto da Amalfi e al quarto da Pisa.

La manifestazione si è svolta sabato 3 giugno nelle acque del Bacino di San Marco con Venezia che è tornata ad ospitare la competizione sportiva più sentita sul mare, l’ultima volta della regata in Laguna era il 2019. L’appuntamento, nato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, coniuga tradizione, folklore e sport.

La competizione tra i galeoni delle antiche quattro Repubbliche è iniziata alle 18. Le città di Venezia, Pisa, Genova ed Amalfi si sono contese la vittoria a bordo di galeoni ricostruiti su modelli del XII secolo.

Al termine della gara, seguita da centinaia di persone assiepate sulle rive e a Punta della Dogana, spazio ai festeggiamenti con i protagonisti degli equipaggi che hanno dato vita alla storica sfida sui remi.



Sul palco allestito in Campo della Salute è seguita la cerimonia a cui ha presenziato il Sindaco di Pisa Michele Conti: “Complimenti a Genova che si è aggiudicata la 68^ edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia. Il Galeone Rosso chiude in ultima posizione, un risultato che ancora una volta non ci soddisfa e dal quale bisogna ripartire, con programmazione e nuovi investimenti a lungo termine. Grazie comunque ai giovani atleti di #Pisa che si sono battuti nelle acque della Laguna di Venezia e che avranno modo di crescere nelle prossime edizioni”.

