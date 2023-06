Scritto da admin• 2:30 pm• Pisa SC

PISA – È il Cagliari la seconda finalista della finale playoff: i sardi, dopo il 3-2 dell’andata in rimonta pareggiano 0-0 al “Tardini” contro il Parma e raggiungendo il Bari.



I pugliesi hanno battuto in inferiorità numerica giovedì sera per 1-0 il Sudtirol con un gol di Benedetti, in un San Nicola che ha superato le 50.000 presenze, grazie al miglior piazzamento nella regular season.



La finale tra Bari e Cagliari si disputerà in gare di andata e ritorno giovedì 8 e domenica 11 giugno.

