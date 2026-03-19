Referendum. Venerdì 20 marzo alle ore 18 appuntamento in Piazza Italia a San Giuliano Terme con il Comitato del NO

Written by Redazione• 4:08 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Il comitato per il NO del Lungomonte Pisano organizza la chiusura della campagna referendaria, venerdì 20 marzo alle ore 18 appuntamento in piazza Italia a San Giuliano Terme. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali che hanno aderito al comitato.

MASSIMILIANO ANGORI Presidente della provincia di Pisa, MATTEO CECCHELLI Sindaco di San Giuliano Terme, MARIO DIMONTE Presidente ARCI Pisa e Valdicecina,

MASSIMILIANO GHIMENTI Consigliere regionale, ANTONIO MAZZEO Vicepresidente Consiglio regionale, ALESSANDRA NARDINI Assessora regionale, STEFANO PECORI Presidente ANPI San Giuliano Terme, ANNA PIU Segretaria provinciale Sinistra Italiana, YLENIA ZAMBITO Senatrice della Repubblica Italiana; sarà inoltre presente un rappresentante CGIL. Coordina: ALDO BRONZINI componente del comitato per il NO del Lungomonte Pisano.

“Partecipiamo numerosi, anche gli indecisi, all’ultima iniziativa di questa campagna referendaria e andiamo a votare domenica 22 e lunedì 23 marzo per non lasciare che venga stravolta inutilmente la nostra Costituzione: ricordiamo che non ci sarà quorum, quindi è fondamentale un’ampia partecipazione di tutti gli elettori ed elettrici che hanno a cuore la democrazia nel nostro Paese“, affermano gli organizzatori.

Last modified: Marzo 19, 2026