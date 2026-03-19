Lenergy Pisa BS, sette candidati ai Beach Soccer Stars 2025

Written by Redazione• 4:45 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS accoglie con soddisfazione l’inserimento di sette nerazzurri nelle shortlist dei Beach Soccer Stars 2025, prestigiosi riconoscimenti internazionali che premiano le eccellenze della disciplina.



Leandro Casapieri si conferma nella shortlist dedicata ai portieri, mentre tra i giocatori di movimento sono sei i rappresentanti del Lenergy Pisa BS: i campioni d’Italia in carica Tommaso Fazzini, Datinha, Edson Hulk e David Ardil, ai quali si aggiungono Chiky Ardil e Alessandro Remedi, nuovi innesti per il 2026 e di recente ritorno in nerazzurro.



La presenza di un portiere e sei giocatori di movimento tra i candidati rappresenta una conferma del valore tecnico del gruppo e del percorso di crescita intrapreso dal Club, protagonista ai massimi livelli in Italia e in Europa. Al tempo stesso, la società esprime rammarico per la mancata inclusione dell’allenatore Matteo Marrucci, una decisione che sorprende alla luce del suo profilo e dei risultati conseguiti negli scorsi anni tra Pisa e Catania. Il tecnico, campione d’Italia in carica, è generalmente riconosciuto come uno dei principali riferimenti del beach soccer internazionale e in occasione degli ultimi tre Mondiali ha inoltre ricoperto un ruolo nel Technical Study Group FIFA.



Dunque si ritiene opportuno evidenziare come i criteri di selezione e di costruzione dei ranking da parte del Beach Soccer Worldwide possano talvolta risultare non pienamente allineati a un principio di meritocrazia sportiva, laddove competizioni a semplice iscrizione vengono considerate sullo stesso piano di tornei a qualificazione, come l’Euro Winners Cup, riservata alle migliori squadre dei campionati nazionali europei. Pur nel rispetto delle scelte operate dagli organizzatori, la società ribadisce la piena fiducia e la stima nei confronti del proprio allenatore, protagonista centrale dei successi sportivi recenti, certo che tale esclusione rappresenterà per lui un ulteriore stimolo a proseguire il proprio percorso ai massimi livelli.



Il Lenergy Pisa BS prosegue così il proprio percorso con orgoglio, forte dei risultati ottenuti e della credibilità costruita nel panorama internazionale.

Last modified: Marzo 19, 2026