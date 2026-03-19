Caos Farmacie Comunali a Cascina. Rollo all’attacco: “Boicotaggio a parole, nessuno si assume responsabilità”

Written by Redazione• 3:29 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – Il capogruppo di Valori e Impegno Civico, Dario Rollo, denuncia una situazione di forte ambiguità nella gestione delle farmacie comunali, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini.

“Diversi utenti – afferma Rollo – mi segnalano che alcuni prodotti riconducibili a società israeliane non vengono più venduti o risultano difficilmente reperibili, nonostante l’Amministrazione abbia sempre negato, con atti ufficiali, qualsiasi forma di boicottaggio.” “Proprio per questo – prosegue – ho ripresentato un accesso agli atti, perché tra ciò che viene dichiarato ufficialmente e ciò che accade realmente c’è una distanza sempre più evidente.”.Rollo ricorda di aver già presentato un esposto alla Corte dei Conti, un’interrogazione e un primo accesso agli atti, dai quali emergeva chiaramente che non esistevano atti formali, né disposizioni operative di boicottaggio. “Oggi però i cittadini raccontano altro. E questo è grave.”

Nel mirino del capogruppo le contraddizioni dell’amministrazione e del management di Sogefarm: “Continuano a parlare di ‘ampliamento delle forniture’. Ma ampliare significa aggiungere, non togliere. Se alcuni prodotti non si trovano più, qualcuno deve spiegare perché. ”Ancora più dura la critica sulla gestione: “Non esiste un responsabile, non esiste una firma, non esiste un atto. Eppure si continua a dire che si segue l’indirizzo dell’Amministrazione. Siamo di fronte a un cortocircuito amministrativo: decisioni che incidono sui cittadini, ma senza che nessuno se ne assuma la responsabilità.” Rollo attacca frontalmente: “Se il boicottaggio è una scelta politica, abbiano il coraggio di dirlo e di firmarlo. Se invece non lo è, allora si ammetta che è stata solo propaganda. Non si può giocare con la salute dei cittadini per inseguire battaglie ideologiche.”

Il capogruppo evidenzia inoltre un ulteriore elemento critico: “Non risulta alcuna analisi economica sugli effetti di queste scelte. Questo significa esporsi a rischi seri anche sotto il profilo del danno erariale.” Infine, l’appello diretto ai cittadini: “Invito tutti a chiedere liberamente i farmaci di cui hanno bisogno. Se viene detto che non sono disponibili o che devono essere ordinati, fatelo presente. La trasparenza non può essere selettiva.” “Questa vicenda – conclude Rollo – dimostra ancora una volta un’amministrazione confusa, contraddittoria e prigioniera dell’ideologia: capace di fare annunci, ma incapace di assumersi responsabilità.”

Last modified: Marzo 19, 2026