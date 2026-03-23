Referendum. Galletti e Rossi Romanelli (M5S): “La Toscana ha risposto con grande senso civico e responsabilità. Ora costruire un’alternativa credibile alle destre”

Written by Redazione• 6:42 pm• Pisa, Politica

PISA – “La grande partecipazione al voto dei toscani rappresenta un segnale chiaro: la nostra democrazia è viva e la nostra regione si conferma un laboratorio politico avanzato, capace di esprimere un orientamento netto e consapevole. In Toscana il NO si attesta al 58,1% contro il 41,9% del SI, con un’affluenza del 66,3%. Un dato che conferma come la Costituzione resti la pietra angolare della nostra democrazia e come i cittadini non si siano fatti ingannare“: così i consiglieri regionali del M5S Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli.



“Abbiamo avviato un percorso capillare di informazione quattro mesi fa, quando in pochi credevano possibile questo risultato, organizzando il primo evento pubblico per il NO il 10 gennaio. Da lì è partito un lavoro costante in mezzo alla gente per far prevalere un risultato di testa e non di pancia. Accanto a questo, è stato decisivo il lavoro diffuso di Arci, Cgil e di tante realtà del mondo civile che hanno collaborato con noi e con il Comitato Giusto Dire NO. Questo risultato è anche un giudizio sul Governo Meloni e da qui si apre una nuova fase: costruire un’alternativa coraggiosa al centrodestra, capace di affrontare le grandi sfide del nostro tempo, a partire dalla pace e dal rifiuto delle logiche di potenza che si riflettono anche sull’economia reale, tra aumento delle bollette, costi energetici insostenibili per le imprese, inflazione e caro vita“.

Last modified: Marzo 23, 2026