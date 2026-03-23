Referendum. La Città delle Persone: “Un risultato meraviglioso in termini di affluenza e di vittoria del NO”

Written by Redazione• 6:43 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di del capogruppo di “La città delle persone” in Consiglio comunale a Pisa Paolo Martinelli in merito agli esiti del voto sul referendum costituzionale

“Un risultato meraviglioso in termini di affluenza e di vittoria del NO. I timori diffusi di un esito sfavorevole al NO per l’alta partecipazione, che invece va sempre accolta con grande piacere e soddisfazione, si sciolgono di fronte alla risposta chiara e ferma dei cittadini. La nostra Costituzione è stata protetta dal voto ed è la cosa più bella che possa accadere in democrazia. Va fatta una riflessione anche a Pisa, dove il sindaco Conti e tutta la destra erano schierati in prima linea per il Sì e dove invece il NO ha prevalso nettamente, con una grande partecipazione al voto. È un risultato che dà una grande responsabilità al centrosinistra, qui e a livello nazionale, e che chiede unità per un progetto di governo chiaro, di rilancio dei valori costituzionali. La destra da oggi è evidentemente battibile, ma guai a commettere l’errore di considerare tutto questo automatico, i personalismi sia nazionali che locali ora lascino spazio a un progetto largo e condiviso“.

Last modified: Marzo 23, 2026