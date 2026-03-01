Realizzare il sogno più bello

Written by Antonio Tognoli• 2:58 pm• Redazionale aziende, Salute

PISA – Realizzare il più bel sogno della propria vita, aumentare la famiglia e generare un proprio discendente, non deve sottovalutare niente, soprattutto se dopo un anno di rapporti regolari non si è verificata alcuna gravidanza.

“È importante iniziare a intraprendere degli esami specifici che devono essere prescritti da un professionista della procreazione assistita, perché solo lui sa far combaciare le varie tessere del puzzle senza far perdere tempo prezioso alla coppia stessa“.

“Con questo voglio dire che, se avete un ginecologo privato, pur bravissimo che sia, se non si occupa di procreazione assistita potrebbe involontariamente farvi perdere tempo prezioso e, in questo percorso, il tempo è una variabile importantissima… direi fondamentale“.

“Potrebbe anche essere un errore cercare in rete o chiedere aiuto all’intelligenza artificiale che è sì così importante, però deve essere integrata con il sapere e l’esperienza di un medico che si occupa di procreazione assistita, perché le variabili, ripeto, possono essere svariate e bisogna saperle valutare tutte, anche perché la rete non vi vede in faccia e non potrà mai farvi un’anamnesi accurata“.

“Ricordate che le percentuali REALI E GENERALI oscillano tra il 30 e il 35% (per l’eterologa, cioè con la donazione di ovociti, si può arrivare al 60-70%). Tutti quelli che vi diranno o scriveranno che hanno percentuali del 90% e più fondamentalmente generano specchietti per le allodole“.

“Altra cosa che fa la differenza nelle percentuali di successo è la strumentazione presente nel laboratorio di biologia; apparecchiature vetuste significano che i tassi di successo saranno più bassi di un 5-6%. Quindi, come negli alimenti che mangiamo una bassa qualità peggiora la salute, così una strumentazione vetusta comporta meno probabilità di successo nella PMA”. Noi, come centro privato, riusciamo a lavorare e restare aperti SOLO se abbiamo SUCCESSI… meditate“.

Dott. Alessandro de Ruggiero

Ginecologo-Ostetrico

Andrologo – Procreazione Assistita

338 2644488

Last modified: Marzo 1, 2026