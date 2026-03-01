Pisa onora la memoria di Cesare Salvestroni

PISA – Nella mattinata di domenica 1 marzo si è tenuta la cerimonia ufficiale di posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Cesare Salvestroni (1897-1944). La pietra, un piccolo blocco di ottone lucente, è stato incastonato nel selciato di via Ferdinando Capponi 11, all’angolo con via San Tommaso, luogo simbolico dove Salvestroni, prima del tragico epilogo della sua vita, svolgeva la propria attività lavorativa.
L’evento ha visto la partecipazione di Riccardo Buscemi, Assessore alla Scuola del Comune di Pisa; Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa; Laura Geloni, Presidente ANED Pisa; Bruno Possenti, Presidente del Comitato Provinciale ANPI Pisa; Andrea Gottfried, Presidente della Comunità Ebraica di Pisa; di Ester e Muzio Salvestroni, figli di Cesare Salvestroni.Last modified: Marzo 1, 2026