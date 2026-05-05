Randonnée della Valdera: domenica 10 maggio torna la festa della mountain bike tra natura e borghi

Written by Redazione• 2:21 pm• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA- Domenica 10 maggio torna a Pontedera la Randonnée della Valdera, giunta alla sua quindicesima edizione. La manifestazione cicloturistica in mountain bike prenderà il via alle ore 8.30 dal centro sportivo Galimberti, per poi attraversare alcuni dei territori più suggestivi della zona: Ponsacco, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Terricciola, Peccioli, Palaia e Lajatico.

Cinque i percorsi proposti, pensati per tutti i livelli di preparazione: dal tracciato turistico di 40 chilometri fino al più impegnativo di 130, con una novità dedicata agli appassionati di gravel. L’evento è aperto anche alle e-bike, nel segno di una partecipazione sempre più inclusiva.

Obiettivo della giornata è unire la passione per le due ruote alla scoperta del territorio: i percorsi si snodano infatti lungo sentieri storici e strade bianche, con punti di ristoro dove sarà possibile degustare prodotti tipici locali.

Alla presentazione dell’evento hanno preso parte gli organizzatori Claudio Caponi, Valerio Mancini, Silvano Ciompi, Francesco ed Enrico Montagnani e Valentina Alberti, insieme all’artista Lorenzo Terreni, autore della pergamena dedicata alla pace che sarà consegnata a tutti i partecipanti. Presente anche l’assessore allo sport Mattia Belli, che ha evidenziato “l’importanza di una manifestazione capace di valorizzare il territorio, le sue bellezze naturalistiche e le eccellenze enogastronomiche”.

L’evento, inserito nel programma degli Ecodays di Ecofor Service, sarà anticipato sabato pomeriggio da un Bike Day dedicato ai più piccoli, organizzato in collaborazione con La Borra Bike in piazza Martiri della Libertà.

Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della convivialità, che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo e dagli amanti del territorio.

Last modified: Maggio 5, 2026