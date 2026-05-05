Sanità, Petrucci (FdI): “La chiusura dell’ospedale di comunità di Navacchio è un colpo grave alla sanità territoriale pisana; la Regione intervenga subito”

Written by Redazione• 2:58 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“A rischio 26 posti letto e 20 lavoratori, la Regione intervenga subito”

“Sono fortemente preoccupato per quanto denunciato dal presidente della Casa di Cura Misericordia di Navacchio, Raffaele Nannipieri: dal prossimo 1° luglio la Casa di Comunità presente nella struttura rischia la chiusura, con la conseguente perdita di 26 posti letto destinati alle cure intermedie”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

Secondo quanto riferito, la decisione sarebbe legata al mancato rinnovo e aggiornamento della convenzione tra la struttura sanitaria, l’Ausl Toscana Nord Ovest e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

“Ho visitato personalmente la struttura circa un anno fa – prosegue Petrucci – e ho potuto constatare il valore del lavoro svolto per il territorio. I posti letto delle Case di Comunità sono fondamentali per decongestionare i pronto soccorso, permettendo di trasferire i pazienti e liberare spazi negli ospedali, in particolare a Cisanello”.

Il consigliere sottolinea come il modello organizzativo adottato a Navacchio rappresenti “un esempio virtuoso da rafforzare, non da smantellare”. La chiusura comporterebbe inoltre una ricaduta occupazionale significativa: “Si rischia di perdere anche una ventina di posti di lavoro tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari”.

Petrucci critica infine la mancanza di confronto istituzionale: “È grave che, nonostante gli appelli, non sia stato aperto alcun dialogo con la struttura. Questo silenzio è il segno di una gestione burocratica e distante dai bisogni reali dei cittadini”.

“Chiederò immediatamente chiarimenti alla Regione – conclude – e mi attiverò affinché vengano superate le criticità che oggi impediscono il rinnovo della convenzione, per tutelare un presidio sanitario fondamentale per oltre 200mila persone”.

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Last modified: Maggio 5, 2026