“Maggio dei libri”: nasce SmsBiblioMare, la biblioteca arriva anche sul litorale

Written by Redazione• 2:12 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Proseguono a Pisa le iniziative del “Maggio dei libri”, il calendario promosso dal Comune in occasione della Giornata mondiale del libro. Tra le novità più significative, l’inaugurazione del nuovo punto di prestito librario SmsBiblioMare, attivo da martedì 5 maggio all’interno dell’ufficio decentrato di Marina di Pisa, in via Camillo Guidi.

Alla presentazione è intervenuto l’assessore alla cultura Filippo Bedini, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Con questo nuovo servizio estendiamo la presenza della biblioteca comunale Sms anche sul litorale, offrendo un punto di accesso al patrimonio librario durante il periodo estivo, sia ai residenti sia ai visitatori”.

La sede, attiva fino al 30 settembre, funzionerà come punto di ritiro e restituzione dei libri della rete Bibliolandia, il sistema che collega oltre 50 biblioteche del territorio. Gli utenti potranno consultare il catalogo online e richiedere i volumi tramite email, telefono o piattaforma Opac, ricevendoli direttamente a Marina di Pisa.

Il servizio sarà operativo con orari differenziati nei mesi estivi: tra maggio, giugno, luglio e settembre sarà aperto il martedì e giovedì nel pomeriggio e il mercoledì e venerdì al mattino, mentre ad agosto sarà attivo dal martedì al venerdì in fascia mattutina.

Per accedere al prestito è necessario essere iscritti alla rete Bibliolandia, con iscrizione gratuita effettuabile anche online.

Il “Maggio dei libri” proseguirà fino al 29 maggio con un ricco programma di eventi tra presentazioni, incontri con autori e attività per bambini, confermando l’impegno della città nella promozione della lettura e della cultura diffusa.

Last modified: Maggio 5, 2026