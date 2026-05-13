Pisa Sc e Adecco insieme per parlare di Cross Generation alle Officine Garibaldi

PISA – L’Auditorium delle Officine Garibaldi ha ospitato il Workshop organizzato da Pisa Sporting Club e Adecco dal titolo “Cross-Generation: Il gioco di squadra tra generazioni”.
Un appuntamento che si rinnova e che ha nuovamente incontrato l’apprezzamento e la partecipazione degli ospiti e del pubblico presente che ha interagito attivamente su un tema sempre più di attualità nel mondo del lavoro e, ovviamente, anche nello sport e nel calcio dove le Società sono ormai delle vere e proprie aziende multinazionali e multi-generazionali.
Le tematiche del Workshop sono state affrontate e approfondite dai relatori d’eccezione dell’evento: Frida Scarpa (Assessore allo Sport Comune di Pisa), Antonella Magliocchi (Responsabile Career Service UNIPI), Lidia Molinari (People Advisor Director ADECCO), Daniele Freggia (COO Pisa Sporting Club) e Antonio Caracciolo che ha partecipato in rappresentanza della Prima squadra nerazzurra spostando l’argomento sul calcio e la ‘vita’ dentro e fuori dal campo.
Come detto non sono mancate le interazioni e le domande che hanno dato ulteriori spunti di riflessioni ai relatori prima del consueto networking e del brindisi finale.
Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Maggio 13, 2026