Written by Maggio 13, 2026 6:21 pm Pisa SC

Pisa Sc e Adecco insieme per parlare di Cross Generation alle Officine Garibaldi

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PISA – L’Auditorium delle Officine Garibaldi ha ospitato il Workshop organizzato da Pisa Sporting Club e Adecco dal titolo “Cross-Generation: Il gioco di squadra tra generazioni”.

Un appuntamento che si rinnova e che ha nuovamente incontrato l’apprezzamento e la partecipazione degli ospiti e del pubblico presente che ha interagito attivamente su un tema sempre più di attualità nel mondo del lavoro e, ovviamente, anche nello sport e nel calcio dove le Società sono ormai delle vere e proprie aziende multinazionali e multi-generazionali.

Le tematiche del Workshop sono state affrontate e approfondite dai relatori d’eccezione dell’evento: Frida Scarpa (Assessore allo Sport Comune di Pisa), Antonella Magliocchi (Responsabile Career Service UNIPI), Lidia Molinari (People Advisor Director ADECCO), Daniele Freggia (COO Pisa Sporting Club) e Antonio Caracciolo che ha partecipato in rappresentanza della Prima squadra nerazzurra spostando l’argomento sul calcio e la ‘vita’ dentro e fuori dal campo.

Come detto non sono mancate le interazioni e le domande che hanno dato ulteriori spunti di riflessioni ai relatori prima del consueto networking e del brindisi finale.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Maggio 13, 2026
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