Scritto da admin• 11:57 am• Attualità, Cascina

Cascina: nuovo servizio di raccolta dei rifiuti tessili a domicilio

CASCINA – Il Comune di Cascina e Geofor lanciano un nuovo servizio di raccolta dedicato ai rifiuti tessili: abbigliamento, indumenti, asciugamani, tovaglie e altri tessuti saranno raccolti direttamente a domicilio su prenotazione.

Il servizio sarà operativo a partire da lunedì 16 settembre e rappresenta un passo significativo verso la promozione di comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente. I cittadini potranno prenotare il servizio attraverso diverse modalità: tramite l’app Rciclo, sul sito web www.geofor.ito contattando il call center al numero 800.95.90.95.

“Si tratta di un servizio importante – spiega il sindaco Michelangelo Betti – perché il rifiuto tessile spesso non viene individuato come tale. Anche sul nostro territorio c’è un capannone sotto sequestro pieno di rifiuti tessili. Questo servizio migliora la parte di quota differenziata con un beneficio da parte di tutta la comunità e si va a risolvere una difficoltà per i cittadini con un rifiuto che ora potrà esser trattato in maniera diversa. In giro ci sono episodi di rifiuti tessili trattati in maniera non consona: questo servizio in più può contribuire a migliorare la quota dell’80% di differenziata che si è consolidata negli anni. Ringrazio tutti i soggetti che hanno lavorato per arrivare alla raccolta porta a porta dei rifiuti tessili”.

“Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti tessili a domicilio rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità di gestire in modo sostenibile i rifiuti tessili – evidenzia l’assessore all’ambiente Paolo Cipolli – che, spesso, finiscono erroneamente nei contenitori indifferenziati. Questo servizio consente ai cittadini di contribuire attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale, evitando che materiali preziosi, come le fibre tessili, finiscano in discarica. Il riciclo di questi materiali permetterà infatti di recuperare risorse che potranno essere reimmesse nel ciclo produttivo, promuovendo l’economia circolare e riducendo il consumo di nuove materie prime. Auspico un riscontro positivo da parte dei cittadini, che sono sicuro risponderanno a questa nuova possibilità e li ringrazio fin da ora”.

L’amministratore delegato di Geofor, Paolo Vannozzi, aggiunge: “Oltre al servizio di raccolta a domicilio su prenotazione, i cittadini avranno anche la possibilità di portare gratuitamente i propri indumenti usati presso i centri di raccolta. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente i rifiuti tessili, trasformandoli in nuove risorse”. “Questa campagna di comunicazione – conclude il responsabile di Geofor Pietro Cavina – rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Geofor di promuovere comportamenti virtuosi nel rispetto dell’ambiente. Vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del riciclo e del riuso, offrendo soluzioni pratiche e comode in accordo con le amministrazioni comunali servite”.

Per garantire la massima diffusione delle informazioni, il Comune di Cascina ha messo a disposizione allo “Sportello Porta a Porta” in via Palestro 4, un volantino informativo che illustra dettagliatamente il nuovo servizio di raccolta degli abiti usati. I cittadini potranno ritirarlo gratuitamente oppure consultare tutte le informazioni direttamente sul sito internet di Geofor, all’indirizzo www.geofor.it. Con questo nuovo servizio, il Comune di Cascina e Geofor rinnovano il loro impegno a favore della sostenibilità e invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente per un futuro più verde.

Last modified: Settembre 11, 2024