”A ruota libera” al Museo della Grafica a Pisa

Scritto da admin• 12:04 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – In occasione della Settimana Europea della Mobilità e in collaborazione con FIAB_Pisa, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi organizza “A ruota libera” Attività per famiglie sabato 21 settembre a partire dalle ore 16.

Età consigliata: 6-11 anni

Un pomeriggio insieme osservando le opere di alcuni artisti che si sono lasciati ispirare dal tema della bicicletta e poi ci divertiremo a realizzare una simpatica opera d’arte a due ruote!

Evento gratuito su prenotazione.

Prenotazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it .

Termine prenotazioni: venerdì 20 settembre 2024, ore 13:00.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.

Per maggiori informazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2024/09/a-ruota-libera/

E-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it– Telefono: 050 2216059/070.

Last modified: Settembre 11, 2024