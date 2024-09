Inaugurato a Montecastello il terzo fontanello di acqua ad alta qualità

Scritto da admin• 11:12 am• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – A Pontedera è stato inaugurato un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità a Montecastello, in via Sotto la Torre, diventando il terzo impianto attivo nel territorio comunale. Realizzato da Acque con la collaborazione del Comune, il fontanello fornisce gratuitamente acqua della rete idrica, migliorata grazie a un sistema che elimina il cloro, garantendo bontà e sicurezza.

L’iniziativa mira a offrire risparmio economico alle famiglie, ridurre i rifiuti plastici e promuovere il consumo di acqua del rubinetto. Gli impianti esistenti a Pontedera hanno già evitato il consumo di quasi 20 tonnellate di plastica nel 2023.

Il sindaco Matteo Franconi ha sottolineato l’importanza di migliorare la qualità della vita dei cittadini, mentre il presidente di Acque, Simone Millozzi, ha evidenziato come i fontanelli rappresentino un progetto strategico per valorizzare l’acqua a chilometro zero. L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli, ha espresso l’orgoglio dell’amministrazione comunale per l’inaugurazione e l’intenzione di espandere il progetto nelle frazioni e nei quartieri.

