R2 Gomme, dalla passione all’eccellenza: professionalità e qualità per la sicurezza stradale

Pisa (martedì, 11 marzo 2025) – Quando la passione per il proprio lavoro si unisce all’esperienza e alla volontà di offrire il meglio ai clienti, nascono realtà di successo come R2 Gomme. Questa officina, aperta nel novembre del 2022 da Riccardo D’Angelo e Riccardo Percussi, si è rapidamente affermata nel settore degli pneumatici a Pisa e dintorni, grazie a un servizio attento e professionale.

di Agnese Mori

Situata in Via Aurelia, 28 Madonna dell’Acqua (PI), presso la stazione di servizio ENI, R2 Gomme propone una vasta gamma di servizi, tra cui vendita e montaggio di pneumatici per auto, scooter e trasporto leggero. Oltre alla fornitura di prodotti delle migliori marche, l’officina offre anche servizi di convergenza, inversione ed equilibratura delle ruote, assicurando così la massima sicurezza e affidabilità alla guida.

Uno dei punti di forza di R2 Gomme è sicuramente l’attenzione riservata alla clientela.

Cura del cliente, accoglienza e gentilezza sono i valori fondamentali che guidano l’operato di D’Angelo e Percussi, elementi che hanno permesso all’azienda di costruire una solida reputazione nel settore. Inoltre, la collaborazione con il marchio KUMHO consente a R2 Gomme di offrire garanzie esclusive su questi pneumatici, comprese coperture per eventuali danni accidentali, un valore aggiunto per chi cerca sicurezza e affidabilità.

L’officina non si limita alla sola vendita e montaggio di pneumatici: offre anche assistenza stradale e servizio di revisione, garantendo ai clienti un supporto a 360 gradi nella manutenzione dei veicoli. Grazie all’ampio orario di apertura – dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, con apertura anche il sabato mattina – R2 Gomme si rende disponibile per interventi tempestivi e su misura.

Guardando al futuro, D’Angelo e Percussi hanno già in programma di ampliare la sede e il team, con l’obiettivo di offrire servizi ancora più efficienti e soddisfare un numero sempre maggiore di clienti. Con una crescita costante e un’attenzione particolare alla qualità del servizio, R2 Gomme punta a diventare un punto di riferimento sempre più solido per tutti gli automobilisti della zona.

