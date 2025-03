Written by admin• 10:48 am• Cronaca, Pisa

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 09,10 in SGC- fipili in prossimità dell’uscita Lavoria direzione Livorno per incidente stradale.

Un camion ed un’auto sono rimasti coinvolti in un sinistro per cause ancora in fase di accertamento.

Il personale VVF ha messo in sicurezza i mezzi e i luoghi dove è avvenuto il sinistro. Sul posto 118, Polizia stradale e AVR.

Last modified: Marzo 11, 2025