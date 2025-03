Teatro Nuovo Pisa: satira, creatività e spettacoli per bambini

Written by admin• 8:27 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Chi sa raccontare storie possiede il potere di governare il mondo, che sia una nazione, una famiglia, una coppia o un condominio. Le operacce satiriche sono creazioni bizzarre nate da varie ispirazioni: la lettura di grandi classici, trasformati in composizioni divertenti, episodi di vita vissuta rielaborati in poesie comiche, che con l’accompagnamento musicale si trasformano in canzonacce popolari.

Il linguaggio usato è scorretto, variegato e ricco di parole strane, ma facilmente comprensibili da tutti. Se ci si perde, l’unica direzione è perdersi nelle nostre storie… Cantando, ridendo, ballando, e ridendo ancora, perché sarà proprio così che ci ritroveremo. Un continuo divertimento!

Di e con Paolo Rossi.

Musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Porciari.

Con Caterina Gabanella.

Produzione Agidi.

Info e biglietti online: Operaccia Satirica

Domenica 16 marzo ore 17: Teatro per bambini con “Poco più in là”

Una storia di un incontro inaspettato, di due mondi che si aprono per condividere ricordi di vita. “Poco più in là” è lo spettacolo per bambini in programma domenica 16 marzo alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16.

“Cos’è che succede dall’altra parte?” si chiede Anna la sera in cui qualcuno fa un gran baccano oltre il muro della sua camera. Ma sarà proprio quel piccolo imprevisto, un buco nel muro fatto senza volerlo, a farle scoprire che oltre la parete c’è qualcun altro che vive.

Con la regia e le scene di Valeria Sacco, che firma l’adattamento teatrale con Marco Ferro, “Poco più in là” vede in scena Alice Conti e Andrea Coppone, entrambi anche danzatori, con Cesare Lavezzoli alle luci e fonica. Le sagome di Nicoletta Garioni sono tratte dai disegni di Suzy Lee, le musiche sono di Paolo Codognola, i costumi di Erilù Ghidotti, il disegno luci di Anna Adorno.

Ispirato a tre albi illustrati di Suzy Lee (Premio Hans Christian Andersen 2022), lo spettacolo sviluppa la sua narrazione con un linguaggio essenziale, affidandosi principalmente ai gesti, ai corpi, agli oggetti e alle ombre. Una produzione Teatro Gioco Vita, adatto a bambini dai 3 anni in su.

Info e biglietti online: Poco più in là

Biglietti e informazioni

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, PISA.

Info dettagli sugli spettacoli: Sito Web del Teatro Nuovo

Prevendite: Ciaotickets Teatro Nuovo Pisa

Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, oltre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prezzi biglietti:

Operaccia Satirica : Intero 20€, Ridotto (convenzionati, soci e dipendenti Coop) 17€, Università di Pisa 15€, esclusi diritti di prevendita. L’accompagnatore per persone con disabilità entra gratuitamente.

: Intero 20€, Ridotto (convenzionati, soci e dipendenti Coop) 17€, Università di Pisa 15€, esclusi diritti di prevendita. L’accompagnatore per persone con disabilità entra gratuitamente. Poco più in là: Adulti 8€, Ridotto (convenzionati) 7€, Bambini sopra i 3 anni 6€.

Contatti: E-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Telefono: 3923233535

Per partecipare agli spettacoli è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3€).

Tesseramento online: Binario Vivo

Last modified: Marzo 11, 2025