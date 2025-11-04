Quattro nuovi studenti Ambassadors rappresenteranno l’Università di Pisa nell’Alleanza Europea Circle U.

Written by admin• 12:49 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Mentre l’Alleanza Universitaria Europea Circle U. si prepara a celebrare il suo quinto anniversario, l’Università di Pisa rinnova il proprio impegno nella rete nominando quattro nuovi Ambassadors – due studentesse e due studenti – incaricati di promuovere i valori e le attività dell’Alleanza nella comunità accademica pisana.

I nuovi rappresentanti sono Agata Bernacca, Mattia Pietro Canale, Diego La Gioia e Anna Terroni, che parteciperanno alle numerose iniziative condivise con le università partner europee di Circle U. Il loro contributo sarà essenziale per rafforzare la visibilità dell’Alleanza e incoraggiare la partecipazione degli studenti alle opportunità di formazione, ricerca e mobilità offerte dall’Open Campus.

Con il supporto degli uffici di Ateneo, gli Ambassadors organizzeranno eventi, proporranno iniziative, collaboreranno alla comunicazione e parteciperanno alla creazione di contenuti insieme ai colleghi delle altre università europee.

Chi sono i nuovi Ambassadors dell’Università di Pisa?

Anna Terroni, di La Spezia, frequenta il secondo anno del Dottorato in Studi Italianistici. Anch’essa al secondo mandato, ha deciso di rinnovare il proprio impegno per promuovere le attività di Circle U. e favorire la partecipazione a iniziative di formazione e scambio interculturale.

Agata Bernacca, di Lucca, studia Medicina e Chirurgia. È al suo secondo mandato come Ambassador, dopo un’esperienza che le ha permesso di sviluppare competenze in organizzazione, networking e lavoro di squadra.

Mattia Pietro Canale, studente di Giurisprudenza, originario del Lazio, considera la conoscenza di nuove culture un valore fondamentale e vede in questa esperienza un’occasione di crescita personale e professionale.

Diego La Gioia, anche lui studente di Medicina e Chirurgia, ha conosciuto Circle U. quasi per caso e ne ha subito condiviso i valori. È entusiasta di contribuire a diffondere le opportunità dell’Alleanza tra gli studenti pisani.

