Il CdA di Acque nomina il nuovo Amministratore Delegato: Andrea Guastamacchia subentra a Fabio Trolese

Written by admin• 1:08 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Martedì 4 novembre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Acque S.p.A., gestore idrico del Basso Valdarno, ha eletto all’unanimità il nuovo Amministratore Delegato della società. Su indicazione del socio privato, la scelta è ricaduta sul dott. Andrea Guastamacchia, che subentra all’ing. Fabio Trolese.

Guastamacchia, 57 anni, veronese, è dirigente di Acea Acque S.p.A.. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Verona e Dottore Commercialista, vanta oltre trent’anni di esperienza nei settori industriale, energetico e del servizio idrico, dove ha ricoperto ruoli di vertice. Dal 2006 al 2025 ha infatti ricoperto la carica di Direttore Amministrazione, Commerciale, Sistemi Informativi e Transizione Digitale presso Acque Veronesi.

“A nome dei Soci e dell’azienda, desidero esprimere un sincero ringraziamento all’ingegner Fabio Trolese per il lavoro svolto nel corso del suo mandato, per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato Acque – commenta il presidente Simone Millozzi –. Al dottor Guastamacchia rivolgo i migliori auguri di buon lavoro: la sua esperienza, la sua capacità manageriale e la conoscenza approfondita dei processi industriali e regolatori saranno determinanti per affrontare le sfide future e consolidare il ruolo di Acque come soggetto strategico per il territorio e la comunità.”

“Sono onorato di questo incarico – dichiara Guastamacchia –. Acque è un’azienda che svolge un servizio pubblico di primaria importanza, custode di un bene essenziale per la vita della comunità. L’acqua è qualità della vita, sviluppo e coesione sociale. Intendo lavorare in stretta collaborazione con il Presidente, il CdA e tutte le donne e gli uomini di Acque, orientando le nostre azioni verso la sostenibilità, la sicurezza del servizio, la responsabilità sociale e l’etica industriale, consapevoli del ruolo cruciale che svolgiamo ogni giorno per le persone e le organizzazioni del Basso Valdarno.”

Last modified: Novembre 4, 2025