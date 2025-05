Quasi 1500 euro all’Aoup grazie al torneo benefico di golf per proseguire il progetto di gioco terapeutico in ospedale

Written by Antonio Tognoli• 12:09 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Quasi 1500 euro, questa la somma che verrà devoluta in beneficenza all’Aoup per finanziare il progetto “Giocare in ospedale” nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara, e che è stata raccolta durante il torneo “ Io sto con Chiara Golf Cup ” del 10 maggio scorso al Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia, associato a Confcommercio (partner in questa iniziativa, insieme al Comune di Pisa). Nel dettaglio, i fondi raccolti in totale sono stati 1475 €, di cui 760 derivanti dal torneo e 715 dall’aperitivo organizzato a fine gara.

Molto partecipata la gara (76 iscrizioni), aperta sia ai soci sia ai non soci e organizzata con formula 18 buche louisiana a coppie stableford, con partenza shot gun (simultanea da tante buche). Al termine c’è stata la premiazione, articolata in 1° coppia lordo, 1° e 2° coppia netto e 1° coppia mista.

Il torneo è stato ideato ed organizzato nell’ambito dal progetto di raccolta fondi “Io sto con Chiara” per continuare a sostenere il gioco terapeutico e la clownterapia in ospedale. Si tratta di una prassi che già da anni fa parte integrante della cura per i piccoli pazienti ricoverati. Gli operatori “del sorriso” intervengono infatti a supporto dell’équipe sanitaria creando momenti di svago e leggerezza non solo per loro ma anche per i familiari e gli operatori stessi, svolgendo così un ruolo complementare al processo assistenziale vero e proprio.

Nella foto sopra alcuni momenti della giornata di sport e solidarietà

