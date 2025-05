‘Razza Umana’: la mostra di Oliviero Toscani continua a Palazzo Blu e torna a fotografare Pisa

Written by admin• 12:03 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Prosegue con grande partecipazione la mostra Razza Umana, ospitata a Palazzo Blu di Pisa e dedicata all’omonimo progetto di Oliviero Toscani Studio. Fino al 29 giugno 2025, il museo accoglie una vasta raccolta di ritratti fotografici realizzati nel corso degli anni dal celebre fotografo e comunicatore, insieme al suo team.

Il progetto Razza Umana, attivo da oltre vent’anni, continua la sua indagine visiva facendo tappa nuovamente a Pisa lunedì 19 maggio, con una nuova sessione fotografica aperta al pubblico. Il set sarà attivo dalle ore 10:00 alle 18:00 in Corso Italia, nella zona delle Logge di Banchi, a cura del team guidato da Rocco Toscani. Chiunque potrà partecipare ed essere ritratto, contribuendo così a questo imponente archivio che conta già circa 100.000 volti raccolti in tutto il mondo.

Razza Umana è uno studio fotografico a sfondo socio-politico, culturale e antropologico che si propone di osservare e raccontare la varietà dell’umanità attraverso la morfologia dei volti, cogliendone peculiarità, differenze e similitudini. Toscani, con i suoi collaboratori e allievi, ha attraversato paesi e continenti allestendo veri e propri studi fotografici itineranti in piazze e strade.

Una delle tappe storiche del progetto è stata proprio Pisa, tra il 2007 e il 2008, quando lo Studio Toscani aveva allestito un set fotografico all’interno di Palazzo Blu, allora in fase di apertura, coinvolgendo decine di cittadini.

Oggi oltre 500 immagini, in diversi formati, sono esposte per la prima volta negli spazi di Palazzo Blu. I ritratti realizzati a Pisa si affiancano a quelli scattati in tutto il mondo, offrendo una narrazione visiva potente e universale. La mostra è arricchita anche da una selezione di scatti iconici firmati da Oliviero Toscani, che hanno segnato alcune delle campagne fotografiche più celebri della sua straordinaria carriera.

