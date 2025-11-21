Quantum Festival 2025: oltre 400 partecipanti per due giorni dedicati alle tecnologie quantistiche

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Oltre 400 partecipanti hanno preso parte all’edizione 2025 del Quantum Festival, la conferenza ideata per avvicinare un pubblico ampio e trasversale al mondo delle tecnologie quantistiche. L’evento, ospitato a Pisa il 20 e 21 novembre, è promosso dai Dipartimenti di Informatica e Fisica dell’Università di Pisa e organizzato dal Pisa Quantum Group.

La giornata inaugurale si è aperta con la Education Track, che ha coinvolto 150 studenti di cinque istituti superiori della Toscana. Dopo una lezione introduttiva sui fondamenti del quantum computing, tenuta dalla professoressa Marilù Chiofalo, ragazze e ragazzi hanno partecipato a cinque laboratori didattici dedicati all’esplorazione dei principi della fisica quantistica applicata all’informatica.

Nel pomeriggio, la conferenza di Enrico Rinaldi (Quantinuum) su “Quantum computing for scientific discovery” ha introdotto la prima poster session, che ha visto oltre cinquanta giovani ricercatori e ricercatrici provenienti dall’Italia e dall’Europa presentare i risultati più recenti dei loro studi. A chiudere la giornata, l’intervento di Vittorio Vitale (Pasqal) su “Computazione quantistica con atomi neutri”.

La seconda giornata, dedicata al grande pubblico, ha registrato oltre 200 presenze e ha offerto un confronto tra esperti del settore, divulgatori e rappresentanti dell’industria quantistica, con contributi da parte di IBM Quantum, Intesa Sanpaolo, IonQ, Planckian, PsiQuantum, Rigetti, Unitary Fund e Università Bocconi.

«Pisa è stata la culla dell’informatica sessantacinque anni fa – ha dichiarato il professor Paolo Mancarella, direttore del Dipartimento di Informatica – e oggi può essere la culla della computazione quantistica. L’Università di Pisa crede in questa eredità e la rinnova guardando al futuro, grazie all’entusiasmo e alla dedizione dei suoi giovani ricercatori».

Il Quantum Festival è un evento totalmente gratuito, realizzato con il supporto di ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, Quantinuum, Planckian e Rigetti.

Last modified: Novembre 21, 2025