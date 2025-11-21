Bartolucci, l’architetto della rinascita: la mostra conquista Pisa

Written by admin• 1:51 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è conclusa con un grande successo la mostra “Lamberto Bartolucci – Architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa”.

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Agave e curata dall’architetto Federico Bracaloni, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Università di Pisa, Provincia di Pisa, Ente Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Rotary Club Pisa Galilei, Loveco Srl, Castagneto Banca e Unicoop Firenze ha registrato un’importante partecipazione, testimoniando quanto l’eredità architettonica di Bartolucci abbia saputo conquistare tanto gli abitanti di Pisa quanto visitatori da altre città.

“Possiamo essere soddisfatti della partecipazione numerosa di persone, sia da Pisa sia da fuori città, che hanno scelto di visitare la mostra. In occasione delle iniziative collaterali di promozione del percorso, abbiamo infatti registrato circa 300 partecipanti, a cui si aggiungono tutti coloro che sono venuti nelle giornate di apertura ordinaria” afferma la Dott.ssa Elena Spagnoli, Responsabile Progetti per Agave

“Molti visitatori hanno espresso commenti più che positivi sull’allestimento e sul materiale originale esposto, dai disegni alle fotografie, capaci di rievocare in modo diretto ed empatico la storia della ricostruzione urbana pisana”.

Una mostra che per tanti visitatori ha portato alla scoperta di un nuovo artista: “Quasi la totalità dei partecipanti non conosceva la figura dell’architetto Bartolucci e il ruolo che ha avuto nella realizzazione di importanti edifici della città. La mostra è stata un importante veicolo che ha contribuito in modo concreto a diffondere contenuti sulle radici storico-culturali della città”.

“La mostra ha celebrato una figura di straordinaria intensità creativa” commenta la Presidente Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini “Bartolucci ha dato vita a una produzione sorprendentemente densa e innovativa, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione urbana della Toscana. Eventi culturali come questo rappresentano un patrimonio prezioso per la nostra città: alimentano memoria, conoscenza e identità, valorizzando la storia locale e rafforzando il senso di comunità”.

Last modified: Novembre 21, 2025