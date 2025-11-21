Al via i lavori di asfaltatura e le nuove modifiche alla viabilità nell’area dell’ospedale Lotti

Written by admin• 2:17 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Partiranno martedì 25 novembre, condizioni meteo permettendo, i lavori di asfaltatura nell’area retrostante l’ospedale Lotti.

Gli interventi riguarderanno via della Bianca, via Buozzi e alcune strade limitrofe, con l’obiettivo di ripristinare in modo definitivo il manto stradale dopo i lavori sui sottoservizi eseguiti negli ultimi due anni.

«Le operazioni di asfaltatura dureranno cinque o sei giorni lavorativi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Belli – e una volta ultimate, come anticipato nel programma di mandato, scatteranno importanti modifiche alla viabilità dell’area».

La principale novità riguarda la rimozione del new jersey all’incrocio tra via Pascoli e via della Bianca. Contestualmente, verrà invertito il senso unico in via Pascoli, che sarà percorribile da via della Bianca verso via Roma. «Un provvedimento – aggiunge Belli – pensato non solo per mettere in sicurezza l’incrocio, ma anche per ottimizzare i percorsi dei mezzi destinati alle consegne verso l’ospedale».

Nel tratto di via Pascoli compreso tra via della Bianca e via Diaz sarà inoltre istituito un senso unico in direzione via Diaz, con una corsia preferenziale riservata ai mezzi di soccorso diretti al Pronto Soccorso.

Le auto provenienti da via della Bianca, una volta imboccata via Pascoli, avranno l’obbligo di svolta in via Galilei, che diventerà a senso unico in direzione sud.

«La nuova configurazione – conclude Belli – nasce da uno studio approfondito sui flussi di traffico e sulle esigenze di sicurezza, condotto dalla Polizia Municipale. Le modifiche entreranno in vigore al termine delle asfaltature e saranno monitorate nelle settimane successive per eventuali aggiustamenti».

Last modified: Novembre 21, 2025