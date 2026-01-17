Quali sfide saranno accessibili al Pontedera?

Written by Leonardo Miraglia• 5:53 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (sabato, 17 gennaio 2026) — Domenica 18 gennaio dalle 17:30 il Pontedera scenderà in campo in un’altra sfida che sa molto di improbabile se non impossibile con il Pineto, quarto in classifica con 32 punti.

Queste le parole di mister Banchieri alla vigilia della partita: “Dobbiamo pensare esclusivamente a fare punti. Affrontiamo una squadra quarta in classifica, che nelle ultime quattordici partite ha perso solo due volte, gioca bene ed è ben allenata, ma il nostro obiettivo resta fare punti, a prescindere dall’avversario che ci troviamo davanti.

Arriviamo da un’ottima prestazione ad Arezzo, contro la prima della classe: una partita che ci ha lasciato solidità e fiducia, anche se restano l’amarezza e il rammarico per essere usciti sconfitti, puniti da un episodio. Stiamo lavorando tanto e adesso è fondamentale che arrivino anche i risultati.

Mbambi? Siamo felici di essere riusciti a portarlo a Pontedera. Per noi è un giocatore importante e l’età non deve confondere, perché se un giocatore è forte gioca”.

Last modified: Gennaio 17, 2026