Provvedimenti di traffico e sicurezza per la partita Pisa SC – A.S. Roma di sabato 30 agosto

PISA – Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, decisi in sede di G.O.S. presieduto dal Questore di Pisa, sono state adottate specifiche limitazioni al traffico veicolare e pedonale nelle zone attorno alla Cetilar Arena – Stadio Romeo Anconetani.

Divieti di sosta (dalle 08.00 alle 24.00)

Divieto con rimozione coatta in Piazzale Rosmini, via Rosmini, via Santo Stefano (tratto tra via Rosmini e via Matilde), via Rindi (dal civico 13 a via XXIV Maggio e da via XXIV Maggio a via Gobetti lato nord), via Bianchi (davanti all’ingresso curva sud tifosi casa), via Matilde (da via Bianchi a via San Ranierino), via Piave Trav. A, via Galluppi (intersezione con piazzale Rosmini), via Piave (in corrispondenza del cancello fino a Trav. A), via XXIV Maggio (tra via Chiesa e via Rindi), viale Gramsci (tra rotatoria via Battistini-viale Bonaini e piazza Stazione), via Mattei (zona IKEA).

Chiusure al traffico veicolare (dalle 15.30 fino a completo esodo tifosi e squadre)

Divieto di transito su via Piave, via Rosmini, via Rindi (tratto da via Piave a via Bianchi) e via XXIV Maggio (tratto da via Chiesa a via Rindi), eccetto residenti, forze di polizia e mezzi di soccorso. Segnaletica con obblighi di svolta come indicato.

Chiusura di via Contessa Matilde durante arrivo e partenza dei tifosi ospiti e della squadra. Sospensione temporanea della pista ciclabile.

All’arrivo delle squadre e dei tifosi ospiti, chiusura di viale delle Cascine (da rotatoria Lorenzo Poggi a via Aurelia) e deviazioni su vie alternative.

Chiusura di via Pietrasantina tra via del Marmigliaio e rotatoria Poggi, con obblighi di svolta indicati.

Divieto di transito ai “Trenini” turistici con sospensione della fermata in Largo Pier delle Vigne.

Possibili chiusure temporanee e sospensioni della circolazione veicolare e pedonale su tratti di Viale delle Cascine, Via Cammeo e Via Pietrasantina, oltre a Viale Gramsci, per esigenze di sicurezza, con transito consentito ai mezzi Autolinee Toscane.

Il Dirigente di Pubblica Sicurezza può sospendere temporaneamente la circolazione anche sulle strade di alta percorrenza per motivi di ordine pubblico.

Provvedimenti pedonali (dalle 18.00 fino a cessate esigenze)

Interdizione del transito pedonale su via Contessa Matilde, tratto tra via Piave e via Bianchi, durante arrivo e partenza dei tifosi ospiti.

