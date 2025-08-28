Provvedimenti di traffico e sicurezza per la partita Pisa SC – A.S. Roma di sabato 30 agosto

PISA – Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, decisi in sede di G.O.S. presieduto dal Questore di Pisa, sono state adottate specifiche limitazioni al traffico veicolare e pedonale nelle zone attorno alla Cetilar Arena – Stadio Romeo Anconetani.
Divieti di sosta (dalle 08.00 alle 24.00)
Divieto con rimozione coatta in Piazzale Rosmini, via Rosmini, via Santo Stefano (tratto tra via Rosmini e via Matilde), via Rindi (dal civico 13 a via XXIV Maggio e da via XXIV Maggio a via Gobetti lato nord), via Bianchi (davanti all’ingresso curva sud tifosi casa), via Matilde (da via Bianchi a via San Ranierino), via Piave Trav. A, via Galluppi (intersezione con piazzale Rosmini), via Piave (in corrispondenza del cancello fino a Trav. A), via XXIV Maggio (tra via Chiesa e via Rindi), viale Gramsci (tra rotatoria via Battistini-viale Bonaini e piazza Stazione), via Mattei (zona IKEA).
Chiusure al traffico veicolare (dalle 15.30 fino a completo esodo tifosi e squadre)
- Divieto di transito su via Piave, via Rosmini, via Rindi (tratto da via Piave a via Bianchi) e via XXIV Maggio (tratto da via Chiesa a via Rindi), eccetto residenti, forze di polizia e mezzi di soccorso. Segnaletica con obblighi di svolta come indicato.
- Chiusura di via Contessa Matilde durante arrivo e partenza dei tifosi ospiti e della squadra. Sospensione temporanea della pista ciclabile.
- All’arrivo delle squadre e dei tifosi ospiti, chiusura di viale delle Cascine (da rotatoria Lorenzo Poggi a via Aurelia) e deviazioni su vie alternative.
- Chiusura di via Pietrasantina tra via del Marmigliaio e rotatoria Poggi, con obblighi di svolta indicati.
- Divieto di transito ai “Trenini” turistici con sospensione della fermata in Largo Pier delle Vigne.
- Possibili chiusure temporanee e sospensioni della circolazione veicolare e pedonale su tratti di Viale delle Cascine, Via Cammeo e Via Pietrasantina, oltre a Viale Gramsci, per esigenze di sicurezza, con transito consentito ai mezzi Autolinee Toscane.
- Il Dirigente di Pubblica Sicurezza può sospendere temporaneamente la circolazione anche sulle strade di alta percorrenza per motivi di ordine pubblico.
Provvedimenti pedonali (dalle 18.00 fino a cessate esigenze)
Interdizione del transito pedonale su via Contessa Matilde, tratto tra via Piave e via Bianchi, durante arrivo e partenza dei tifosi ospiti.