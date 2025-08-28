Debutto del nuovo mercato di Pisanova: da via Frascani a via Bargagna

Written by admin• 7:13 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Lunedì 8 settembre debutta il nuovo mercato di Pisanova, che si sposta da via Frascani a via Bargagna. Dopo la scelta dei posteggi da parte dei dodici concessionari, di cui due alimentari, il Comune, con un provvedimento firmato dalla dirigente Cristina Pollegione, ha fissato la data dello spostamento.

Soddisfazione da parte di Confesercenti: il presidente del sindacato ambulanti Anva, Mirco Sbrolli, sottolinea come il mercato, analogamente a quello di via San Martino, necessitasse di un trasferimento per evitare il lento declino. “Ci siamo impegnati con l’amministrazione comunale, l’assessore Paolo Pesciatini e gli uffici sempre collaborativi, per trovare una nuova collocazione anche per i banchi di via Frascani, scelta emergenziale legata al distanziamento per Covid, oggi poco funzionale e causa dello spopolamento del mercato. La nuova posizione in via Bargagna, in una zona di passaggio e molto visibile, è stata studiata con il Suap e rappresenta un passo importante per valorizzare gli operatori”, conclude Sbrolli, ricordando il contributo della consigliera comunale Rachele Compare.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 28, 2025