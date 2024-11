Protesta dei Vigili del Fuoco di Pisa contro l’inadeguatezza della mensa di servizio

Written by admin• 5:25 pm• Attualità, Pisa

“Il coordinamento provinciale delle O.O.S.S. dei Vigili del Fuoco di Pisa ha organizzato oggi, 27 novembre 2024, un’assemblea del personale nell’Aula Magna del Comando Provinciale, a seguito delle numerose segnalazioni relative all’inadeguatezza della mensa di servizio, rimaste inascoltate. L’incontro è stato promosso da FPCGIL, FNSCISL, UILPA Vigili del Fuoco, con la partecipazione di USB, e ha avuto lo scopo di illustrare le problematiche riguardanti la gestione della mensa, sia presso la sede centrale che in quella aeroportuale, che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione. Durante l’assemblea, i partecipanti hanno espresso il loro malcontento per la pessima gestione della mensa e per le carenze segnalate dalle O.O.S.S. L’incontro con il Comando e la ditta esterna che gestisce il servizio mensa è previsto per domani, 28 novembre, con la partecipazione dei capi e vice capi turno. Il personale ha chiesto ai capi di farsi portavoce delle problematiche sollevate dai sindacati durante lo stato di agitazione. Il personale ha deciso di proseguire la protesta non usufruendo della mensa di servizio, sia presso la sede centrale che l’aeroporto, fino alla convocazione del tavolo di raffreddamento richiesto. Le O.O.S.S. presenti hanno proposto di intensificare la protesta, coinvolgendo anche l’opinione pubblica per sensibilizzare sul tema, proposta che è stata accolta positivamente dall’assemblea del personale.“, conclude la nota stampa.

