PNRR, il punto sui cantieri in corso in città

PISA – Il Comune di Pisa ha fatto il punto sui cantieri PNRR in corso in città. Stamani il sindaco di Pisa, Michele Conti e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, accompagnati dal dirigente della Direzione attuazione e rendicontazione progetti PNRR Fabio Daole, hanno illustrato in conferenza stampa lo stato di attuazione di tutti i progetti PNRR finanziati a Pisa. Il Comune di Pisa ha ottenuto 67 milioni di euro di fondi PNRR che, insieme a risorse del Comune e del Fondo opere Indifferibili, generano un investimento complessivo di 78,6 milioni di euro.ù

“Come Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Michele Conti – siamo molto soddisfatti perché nella realizzazione delle opere finanziate con i fondi PNRR siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma previsto per ogni opera. I cantieri in città sono tutti già avviati, salvo due in fase di inizio. Pisa è la seconda città capoluogo in Toscana per progetti finanziati: sono 41 in tutto i progetti che riguardano scuole, asili nido, impianti sportivi, riqualificazioni dei quartieri, delle case popolari, nuovi parchi verdi, piste ciclabili, interventi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico. Un lavoro a 360 gradi che nel 2026 cambierà il volto alla città, con opere che andranno a incidere davvero sulla qualità della vita dei cittadini, in tanti quartieri. Grazie all’intenso lavoro fatto dagli uffici in questi mesi e alla costituzione della cabina di regia del PNRR, tutti i cantieri sono in corso di svolgimento. Siamo particolarmente orgogliosi dei progetti Pinqua per la qualità dell’abitare che stanno procedendo spediti nei quartieri di Porta a Lucca e Cisanello, con la ristrutturazione di 137 alloggi nei piazzali tra via Rindi e via Piave e di 108 appartamenti a Cisanello, oltre a opere di urbanizzazione e riqualificazione dei quartieri. Come previsto dal cronoprogramma, tutti i cantieri termineranno entro il 31 marzo 2026”.

“La nostra città, in questo periodo – spiega il vicesindaco Raffaele Latrofa – si presenta come un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Abbiamo organizzato una cabina di regia dedicata ai cantieri del PNRR, coordinata dall’architetto Fabio Daole, che coinvolge numerosi settori. Tra questi spiccano gli interventi agli asili nido e alla scuola di Marina, i progetti di rigenerazione urbana, come la riappropriazione della Cittadella e il grande parco urbano di via Pungilupo: un progetto ambizioso che prevede la piantumazione di 1.500 nuovi alberi, la creazione di aree gioco e percorsi ciclopedonali. Segnaliamo poi la nuova piscina comunale, per la quale sono stati completati i lavori preparatori, che ha ottenuto dal Ministero un’estensione della scadenza dei lavori a dicembre 2026, mentre al Cep stiamo realizzando un impianto polivalente per pallavolo, basket e pugilato. Siamo molto soddisfatti dello stato di avanzamento delle opere: in alcuni casi siamo oltre il 90%, in altri tra il 50% e il 60%, e nessun cantiere mostra criticità. Più nello specifico, abbiamo raggiunto il 97% delle risorse PNRR già spese e rendicontate per l’efficientamento energetico, il 70% per le piste ciclabili, il 30% per le scuole e il 50% per la rigenerazione urbana. Per gli interventi più complessi, come il Pinqua, siamo al 10%. Ci teniamo a sottolineare che queste percentuali, volutamente prudenti, si riferiscono esclusivamente alle risorse già spese e rendicontate, mentre i cantieri, in tutti i casi, stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma”.

Lavori in centro storico

Parco urbano e archeologico della Cittadella (7 milioni di euro). Lavori in corso: Sono partiti a ottobre 2023 i lavori per l’intervento di riqualificazione del Parco Urbano dove è prevista la realizzazione di un’area a verde con percorsi pedonali, recupero della presenza dell’acqua e delle vestigia archeologiche presenti. Il progetto prevede molteplici funzioni: verde pubblico attrezzato come parco gioco accessibile e inclusivo; arena all’aperto per le manifestazioni pubbliche, come concerti, eventi e aula didattica all’aperto per le scuole; struttura ricettiva con funzioni di ristorante; area archeologica con finalità didattiche e informative per la valorizzazione dell’offerta turistica. L’intero Parco sarà completamente accessibile e l’area a verde sarà immersa nelle piantumazioni esistenti con altre aggiunte di nuovo impianto. Fine lavori prevista per dicembre 2025.

Mura urbane a est del Centro Storico, restauro ex serbatoio dell’acquedotto e del Bastione del Barbagianni (825mila euro). Lavori in corso: Sono partiti a novembre 2023 gli interventi per il restauro del sistema fortificato delle Mura, che riguardano i complessi architettonici del seicentesco Bastione del Barbagianni e l’ex serbatoio dell’acquedotto cittadino costruito nei primi anni del ‘900. Il primo punta a restituire la piena fruizione del Bastione con creazione di accessi dal camminamento in quota e dal parco urbano delle Concette, il restauro della porta medievale, scale di accesso, muri, pavimentazioni e cortine murarie, la piantumazione di alberature. L’ex serbatoio dell’Acquedotto, lungo il camminamento delle mura in piazza delle Gondole, che contiene impianti e serbatoi per captazione e distribuzione delle acque, verrà utilizzato come centro didattico di documentazione. Fine lavori prevista per marzo 2025.

Pavimentazioni stradali (1,5 milioni di euro). Intervento terminato. È stato completato a luglio 2024 l’intervento di riqualificazione delle pavimentazioni stradali lastricate tra piazza dei Cavalieri e via Santa Maria. Prevista una nuova pavimentazione in pietra arenaria in via Corsica, piazza Buonamici, via dei Mille e piazza Cavallotti per una superficie di 2.500 metri quadrati, in modo da migliorare l’accessibilità dell’area, con la creazione di aree ben definite per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale.

Mura urbane alla Cittadella Galileiana (2,7 milioni di euro). Lavori in corso: sono partiti tra dicembre 2023 e gennaio 2024 i lavori per il restauro che si compone di quattro interventi di recupero delle Mura, nei tratti di via Bonanno Pisano, Bastione San Giorgio, Torre S. Agnese. Aree di importanza strategica per la città, per le destinazioni previste e per il possibile sviluppo futuro. Nell’area ex Macelli–Stallette si prevede di recuperare la funzionalità della Torre per il suo utilizzo a scopo turistico-commerciale e il ripristino di una porzione di camminamento in quota. Anche il Bastione di San Giorgio, punto di incrocio dei tratti murati della cittadella, sarà restaurato per essere poi recuperato per servizi alla città e come punto di accesso alla grande area. Fine lavori prevista per marzo 2025.

Ex Chiesa della Qualquonia (990mila euro) Lavori eseguiti in una prima parte e adesso, dopo una fase di valutazione, in fase di ripresa con un ulteriore progetto di variante finanziato del Comune di circa 390mila euro. Nel corso dell’intervento di restauro e recupero avviato nel marzo 2024, è stata riscontrata una situazione strutturale più complessa del previsto e, dopo le valutazioni con il coinvolgimento del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa, sono state formulate soluzioni per il consolidamento della ex chiesa. L’intervento complessivo prevede il restauro e recupero dell’ex chiesa della Qualquonia, limitrofa al complesso di San Paolo a Ripa d’Arno, per destinarla ad attività culturali ed espositive, rendendola disponibile alla cittadinanza e inserendola nel circuito della fruizione turistica. Fine lavori per dicembre 2025.

Nuovi impianti scolastici e sportivi

Piano per asili nido (6,9 milioni di investimento complessivo. 5 milioni di euro di finanziamento PNRR). Lavori in corso. Il Comune di Pisa ha partecipato al Bando “Piano per asili nido” ottenendo 5 milioni di euro per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione. Nei 5 asili nido interessati da interventi, di cui 3 con opera di demolizione e ricostruzione completa e 2 con opera di riqualificazione degli edifici, i lavori sono partiti a novembre 2023.

Gli interventi, oltre a mettere a disposizione strutture nuove, ecosostenibili e funzionali, porteranno a un aumento complessivo di 31 posti nido.

Nel dettaglio:

– l’asilo nido Toniolo a Porta a Lucca viene demolito e ricostruito, con un finanziamento di 1,3 milioni (costo totale 1,8 milioni) e incremento di 7 unità (lavori in corso, fine prevista entro marzo 2026)

– l’asilo nido San Biagio a Cisanello viene demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,3 milioni (costo totale 1,8 milioni) e incremento di 7 unità (lavori in corso, fine prevista entro marzo 2026)

– l’asilo nido ai Passi viene demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,6 milioni (costo totale di 2 milioni) e incremento di 7 unità (lavori in corso, fine prevista entro marzo 2026)

– l’asilo nido al CEP è oggetto di riqualificazione funzionale per 305mila euro (costo totale 570mila) e incremento di 5 unità (lavori in via di conclusione)

– l’asilo nido Betti a Don Bosco è oggetto di riqualificazione funzionale per 450mila euro (costo totale di 795mila) e incremento di 5 unità (lavori in via di conclusione).

Scuola “Pisano” a Marina di Pisa (6 milioni di investimento complessivo. 4,8 milioni di finanziamento PNRR). Lavori in corso: sono partiti a settembre 2024 i lavori demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano”, che ha ottenuto il finanziamento dal bando “Costruzione di nuove scuole”. La nuova scuola viene costruita secondo un progetto innovativo e aperto al territorio: sarà una struttura sicura e accogliente, in cui i bambini avranno ampi spazi all’interno e all’esterno della struttura, pensata per accogliere i bisogni di socialità e stimolare creatività e processi di apprendimento. Con l’utilizzo del legno, di ampie vetrature che connettono i vari ambienti, di terrazze, spazi all’aperto, laboratori, biblioteca e anche di una torretta per l’osservazione del mare, la scuola rappresenterà, una parte stessa del percorso formativo. L’edificio ospiterà fino a 9 classi per un totale di 225 alunni. La superficie complessiva dell’edificio sarà di 2350 metri quadrati. Fine lavori prevista entro marzo 2026.

Piscina comunale (5,6 milioni di investimento complessivo. 5,15 milioni di finanziamento PNRR). Sono partiti a inizio novembre i lavori propedeutici all’esecuzione dell’opera, che riguarderanno lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi. È in fase di verifica il progetto definitivo della nuova piscina con previsione di inizio cantiere nel primo quadrimestre del 2025. La nuova piscina comunale, che verrà costruita nell’area sportiva di Barbaricina, avrà tre vasche: una vasca nuoto da 25 metri a 8 corsie, omologabile per la pallanuoto (serie C maschile e A femminile), una vasca addestramento relax e una vasca ricreativa per gli utenti più piccoli. In più un’area foyer reception di smistamento dei flussi, con uffici e zona ristoro bar, zona spettatori attesa genitori, spogliatoi, servizi igienici, infermeria. La struttura verrà costruita ex-novo nell’area sportiva e sarà corredata da una serie di interventi di rigenerazione urbana volti a migliorare gli spazi pubblici esterni con parcheggi e verde urbano a contorno. Fine lavori posticipata al 31 dicembre 2026.

Impianto sportivo polivalente al Cep (3,9 milioni di euro di investimento complessivo. 3 milioni finanziamento PNRR). Lavori iniziati: sono partiti tra fine ottobre e inizio novembre i lavori di scavo e di stesura delle fondamenta della struttura. L’opera ha un costo di 3,9 milioni (3 milioni di fondi PNRR del bando “Sport e periferie”, 600mila euro di fondo Apes e 300mila euro del Comune). Il nuovo impianto sportivo, che sarà realizzato in via Vecelio nel quartiere Cep, sarà formato da due palestre realizzate in corpi di fabbrica differenti ma collegati tra loro, con relativi servizi, tribuna per il pubblico, che sarà successivamente dotato di ampio spazio a parcheggio e area verde esterna, oltre a marciapiedi e strade di distribuzione. Le palestre saranno utilizzate per lo sport del pugilato nel corpo ottagonale mentre nell’altro volume ci sarà la palestra per pallavolo e pallacanestro. Fine lavori prevista entro 31 dicembre 2025.

Pinqua

Il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 35,8 milioni di euro dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili grazie al bando ministeriale “PinQua” Programma Nazionale della Qualità dell’Abitare. Sono state ammesse al finanziamento le due grandi proposte progettuali che riguardano la zona di Porta a Lucca tra via Rindi e via Piave, con il percorso turistico fino all’area monumentale di piazza Manin, e l’area di Pisanova-Cisanello con interventi agli alloggi popolari Erp e il nuovo parco urbano. Al finanziamento ottenuto dal Ministero si aggiungerà anche una compartecipazione del Comune di Pisa, per arrivare a un importo complessivo di 39,3 milioni di euro. Il programma ministeriale denominato “PinQua” mira alla rigenerazione urbana, in un’ottica di innovazione e sostenibilità, di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi. Il programma ha l’obiettivo di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all’incremento della qualità dell’abitare. I cantieri sono tutti partiti nel corso del 2024 e termineranno entro il 31 marzo 2026.

Pinqua Porta a Lucca (22,7 milioni di euro)

Il Piano Innovativo per la Qualità dell’Abitare che riguarda il quartiere di Porta a Lucca ammonta complessivamente a 22,7 milioni di euro, di cui 19,2 milioni finanziato con fondi PNRR e 3,5 milioni con risorse comunali. Il piano prevede sia interventi di riqualificazione di alloggi ed edifici popolari tra via Rindi e via Piave, sia opere di rigenerazione urbana che riguardano il percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina fino a piazza Manin all’ingresso dell’area monumentale. Tutti i lavori termineranno entro 31 marzo 2026.

Edifici ERP in via Rindi e via Piave. Finanziamento di 8,8 milioni di euro (in parte con fondi statali ed in parte con fondi comunali): sono in corso i lavori per realizzare opere di riqualificazione edilizia e urbana del quartiere Erp tramite interventi di miglioramento energetico, strutturale e impiantistico sugli immobili. I lavori vengono eseguiti su 9 edifici di edilizia popolare per un totale di 113 alloggi popolari, situati nei piazzali Genova, Amalfi, Venezia, Sicilia dove vengono eseguiti interventi di miglioramento strutturale, energetico e impiantistico, otre a realizzazione di aree verdi, aree attrezzate e percorsi pedonali. Sono stati già riconsegnati agli utenti 24 alloggi ristrutturati e le consegne procederanno a blocchi successivi fino a terminare l’operazione di riqualificazione prevista per la fine del 2025. Per consentire la riqualificazione degli alloggi, sono stati messi a disposizione degli utenti 24 alloggi “volano”, anch’essi ristrutturati, nei quali i residenti vengono trasferiti per la durata dei lavori. Al termine del programma “Pinqua” e delle ristrutturazioni, i 24 alloggi “volano” saranno disponibili per nuove assegnazioni e si aggiungeranno al patrimonio degli appartamenti rinnovati, per un totale di 137 alloggi.

Percorso turistico: l’intera opera ammonta a 5,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni finanziati con fondi PNRR, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa. Sono partiti a novembre, lungo via Contessa Matilde, i primi interventi di riqualificazione del percorso che collega l’area residenziale con piazza Duomo, con riqualificazione del mercato turistico di piazza Manin e Largo Cocco Griffi e riqualificazione dell’intero percorso a partire dal parcheggio di via Pietrasantina. La riqualificazione prevede il ripensamento degli spazi pedonali, l’allargamento dei marciapiedi, la creazione di due nuove piazze, nuovi attraversamenti ciclopedonali, inserimento di filari di alberature, realizzazione di piccole aree verdi e zone per la sosta con panchine e arredi, oltre a una sistemazione di viabilità e parcheggio. Infine, arrivati nella zona monumentale si concentreranno una serie di interventi di riorganizzazione degli spazi e ridisegno delle pavimentazioni, oltre al completo rifacimento delle bancarelle commerciali, realizzate su specifico disegno, e posizionate lungo i percorsi nel rispetto del Piano del commercio.

Il cronoprogramma prevede la prima fase del cantiere nell’area tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi, la seconda fase nell’area del mercato turistico da Largo Griffi fino al tratto lungo le mura storiche che arriva in piazza Manin, la terza fase si svilupperà nel tratto dal parcheggio scambiatore fino all’area della scuola primaria “Filzi”, mentre la quarta fase riguarderà il percorso dalla scuola in via da Vinci fino a via Contessa Matilde. Infine la quinta ed ultima fase del cantiere riguarderà piazza Manin.

Fabbricato ex-sede della Polizia Municipale: 1,8 milioni di euro avviati nel mese di novembre i lavori per riqualificare la struttura dove troverà sede il progetto “Dopo di noi” con residenze e ambienti di accoglienza dedicati alle persone con disabilità.

Pisa THIS a Cisanello (16,6 milioni di euro)

Il Piano Innovativo per la Qualità dell’Abitare che riguarda il quartiere di Cisanello e si chiama “Pisa This” (Tollerance, Hospitality, Inclusion e Sustainability), è stato finanziato con fondi PNRR per un totale di 16,6 milioni di euro, e prevede diversi interventi di rigenerazione urbana, tra cui opere di urbanizzazione, una grande parco urbano e interventi di riqualificazione degli alloggi popolari. Tutti i lavori termineranno entro 31 marzo 2026.

Opere di urbanizzazione per l’importo di 3,3 milioni di euro: sono in corso i lavori per la realizzazione di piste ciclabili, nuova illuminazione pubblica, fognature, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Frascani, Pungilupo e di Padule

Parco Urbano di via Pungilupo per l’importo di 4,6 milioni di euro: sono iniziati i lavori per la creazione della nuova grande area verde attrezzata di oltre 11mila metri quadrati che prevede la messa a dimora di 1.500 alberature e di 2500 erbacee perenni atte a favorire la biodiversità., con realizzazione di aree ludiche accessibili e inclusive connesse da percorsi ciclopedonali. Il progetto del nuovo parco urbano prevede inoltre la gestione sostenibile delle acque meteoriche attuando il principio di invarianza idraulica attraverso la conservazione e il ripristino di aree permeabili “de-sealing”, attraverso la realizzazione di una vasca di espansione idraulica dimensionata.

Recupero del fabbricato di via Garibaldi 1 milione di euro: sono iniziati i lavori di recupero del fabbricato della ex chiesa di San Marco in Calcesana che sarà destinato a fini sociali e culturali.

Interventi sul patrimonio ERP: sono in corso opere per un finanziamento di 6,67 milioni di euro

L’intervento riguarda diversi lavori che interessano complessivamente 108 alloggi ERP, fra i quali:

– Efficientamento energetico di 80 alloggi a Cisanello (sostituzione infissi, caldaie, cronotermostati ed installazione di valvole termostatiche);

– Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di 8 alloggi a Cisanello;

– Manutenzione straordinaria di un fabbricato E.R.P. in via Toscana 4 composto da 8 alloggi;

– Demolizione di 2 fabbricati di E.R.P. a Cisanello e nuova costruzione di fabbricato con recupero in via Frascani a Cisanello. In particolare, questo ultimo l’intervento prevede la demolizione di fabbricati in via di Padule (composto da 12 alloggi) e via di Nudo (composto da 2 alloggi) e la nuova costruzione di un fabbricato di ERP con recupero di volumi in Via Frascani. Il nuovo fabbricato sarà composto da 12 alloggi ERP di taglio dimensionale grande.

Sicurezza Idraulica

Sistemazione idraulica dei bacini di Pisa sud. Partono nel primo trimestre 2025 per la messa in sicurezza idraulica del territorio a rischio idrogeologico a servizio dei quartieri San Marco e San Giusto. Con un finanziamento di 1,6 milioni di euro verrà potenziata la fognatura della zona da via Cerboni fino a via F.lli Antoni, della linea a valle della Fi-Pi-Li, dal bypass dell’Aeroporto fino a via dell’Aeroporto, e da via dell’Aeroporto fino alla rotatoria di via dei Caduti dei Lager Nazisti, introducendo nella rete fognaria scatolari di dimensioni rilevanti e collettori di grandi dimensioni, che contribuiranno ad evitare gli allagamenti del quartiere. I lavori avranno una durata di 300 giorni e saranno terminati e collaudati entro 31 marzo 2026.

Efficientamento energetico

Sono in corso 12 interventi per opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico (9 terminati e 3 in corso) in molti edifici comunali, uffici distaccati, scuole, Teatro Verdi e palestre scolastiche per un finanziamento complessivo di 1,1 milioni di euro.

Rete delle ciclabili

Via di Viaccia (900mila euro). Lavori terminati. Completati ad aprile 2024 i lavori per il nuovo tratto della ciclopista del trammino. L’intervento ha consentito di realizzare un collegamento ciclabile tra via Viaccia e l’intersezione di via Livornese, per una lunghezza complessiva di 1,5 chilometri.

Via Ippica al Cep (162mila euro). Lavori terminati. Completato a marzo 2024 l’intervento per realizzare la nuova ciclopista urbana che collega il ponte sull’Aurelia al quartiere del Cep.

Via Luzzatto-via Volpi al CNR (200mila euro). Lavori terminati in una prima parte. Completata la prima parte dei lavori per realizzare la opera che collegherà l’asse via di Pratale-via Moruzzi con la pista ciclabile di via Matteucci-via di Cisanello.

Via Contessa Matilde (300mila euro). Lavori terminati. Terminati a maggio 2024 i lavori per realizzare il nuovo percorso ciclopedonale in via Contessa Matilde da largo Cocco Griffi fino a via San Ranierino. Il nuovo percorso realizzato lungo la fascia di terreno che scorre in prossimità delle Mura di Pisa, sostituisce in quel tratto di strada l’attuale pista ciclabile posta sul lato opposto della carreggiata, che manca di sede protetta.

Viale delle Cascine (1,5 milioni) Lavori in fase di ultimazione: l’intervento, iniziato nel mese di ottobre 2023 e attualmente in corso, ha lo scopo realizzare una pista ciclabile lungo il viale delle Cascine, in modo tale da poter collegare il centro storico della città, anche attraverso i percorsi ciclabili attualmente esistenti, con il Parco Naturale di San Rossore. Il progetto, che prevede la complessiva riqualificazione con ricomposizione paesaggistica dello storico viale, da via del Capannone all’ingresso della Tenuta di San Rossore al ponte alle Trombe, va ad intervenire sui diversi e differenti paesaggi che lo costituiscono, realizzando una pista ciclopedonale di 2,3 chilometri autonoma sia dalla viabilità carrabile che dalle vie ippiche, immersa nel verde e accompagnata dai filari alberati, in modo da creare un percorso protetto fruibile da cittadini e turisti che collega il Parco di San Rossore a piazza dei Miracoli. Il progetto si propone inoltre di ricomporre le parti frammentate del viale storico intervenendo con ripristino di alberature, aree verdi e siepi a contorno della viabilità carrabile e vie ippiche. Fine lavori entro 31 dicembre 2024.

Altri Tratti (1,3 milioni di euro). Lavori iniziati: è partito nel mese di novembre il primo dei cantieri finanziati con il bando per il “rafforzamento della mobilità ciclistica nella realizzazione di ciclovie urbane di collegamento tra poli universitari e nodi ferroviari”. Gli interventi prevedono di realizzare diversi tratti di collegamento tra percorsi già esistenti per un totale di 1,3 milioni di euro. Primo cantiere avviato per la pista ciclabile in via di Gello, a seguire saranno realizzati i tratti di: via Consani, via Pardo Roques, Largo Duca d’Aosta, via Andrea Pisano, via Ranuccio Bianchi Bandinelli, via Vittorio Niccoli, via del Brennero tra Largo San Zeno e via Bianchi. Fine lavori entro dicembre 2025.

