“Protagonisti del cambiamento”: la Festa regionale delle Acli Toscana fa tappa a Cascina

Written by Redazione• 1:20 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

Sabato 12 settembre la presentazione della ricerca sui redditi da lavoro dipendente in Toscana

PISA – Territori, lavoro e trasformazioni sociali saranno al centro di “Protagonisti del cambiamento”, sedicesima Festa regionale delle Acli Toscana, in programma sabato 12 settembre alle 18 al Circolo Acli San Prospero “L. Tellini” di Cascina.

Nel corso dell’incontro Gianfranco Zucca, direttore dell’Iref, e Raffaella Dispenza, vicepresidente vicaria delle Acli Aps, presenteranno la nuova ricerca realizzata da Acli e Iref sui redditi da lavoro dipendente in Toscana.

«La presentazione della Ricerca Redditi non riguarda soltanto l’economia, ma l’intera società – dichiara Elena Pampana, presidente delle Acli Toscana –. Con questo studio vogliamo offrire strumenti concreti per comprendere le trasformazioni del lavoro e le nuove forme di vulnerabilità sociale nella nostra regione».

La manifestazione vuole rappresentare anche un’occasione di confronto sul ruolo delle comunità locali e dell’associazionismo nei processi di cambiamento.

«Essere protagonisti del cambiamento significa avere la capacità di ascoltare ciò che accade nei territori e trasformare quell’ascolto in partecipazione e impegno – conclude Pampana –. Vogliamo continuare a essere uno spazio aperto di confronto, capace di mettere in rete persone, esperienze e comunità».

Last modified: Settembre 8, 2026