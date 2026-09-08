Ciavarrella: “Un intervento di rigenerazione urbana che restituisce al quartiere un nuovo spazio culturale e di aggregazione”

Written by Redazione• 1:08 pm• Pisa, Politica

Ex chiesa di San Marco in Calcesana, sopralluogo della Prima Commissione dopo il restauro

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa

Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

La Prima Commissione consiliare permanente del Comune di Pisa, presieduta da Angelo Ciavarrella, ha effettuato lunedì 7 settembre un sopralluogo nell’ex chiesa di San Marco in Calcesana, in via Garibaldi, per verificare l’esito dei lavori di restauro conservativo.

L’intervento, finanziato con oltre un milione di euro di risorse PNRR nell’ambito del programma PINQuA “Pisa THIS”, ha permesso di recuperare l’edificio del XII secolo e trasformarlo in uno spazio polivalente destinato ad attività culturali e sociali.

I lavori hanno riguardato il consolidamento delle strutture lignee, il restauro delle antiche murature in pietra e l’installazione di impianti tecnologici moderni. Sono state riqualificate anche le aree esterne, con la piantumazione di due nuovi alberi e la realizzazione di un giardino attrezzato per lo studio e la sosta. Per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità visiva sono stati inoltre installati percorsi tattili plantari.

«Il recupero dell’ex chiesa di San Marco in Calcesana rappresenta una vittoria straordinaria per la nostra Amministrazione e per tutta la comunità pisana – dichiara Ciavarrella –. Abbiamo verificato il risultato di un intervento che ha sottratto al degrado e all’abbandono un edificio del XII secolo, restituendogli la dignità che merita».

«Non si è trattato di una semplice ristrutturazione edilizia, ma di un’operazione di profonda rigenerazione urbana che coniuga la tutela del nostro patrimonio con la creazione di nuovi spazi sociali e culturali. Questo è il modello di lavori pubblici che portiamo avanti a Pisa: impiego efficiente dei fondi PNRR, inclusione, bellezza e centralità dei quartieri».

La struttura sarà gestita dalla Fondazione Teatro di Pisa e diventerà un nuovo luogo culturale e di aggregazione a disposizione del quartiere.

Last modified: Settembre 8, 2026