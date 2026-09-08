Bacco Palaia e Venere, grande successo per la decima edizione

Written by Redazione• 1:22 pm• Palaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PALAIA – Grande partecipazione nel borgo di Palaia per la decima edizione di “Bacco Palaia e Venere”, appuntamento nato per valorizzare il territorio, le sue eccellenze e il tessuto commerciale locale attraverso un programma capace di unire enogastronomia, musica, spettacolo e socialità.

Per tutta la serata le strade del centro storico sono state animate da spettacoli, musica, iniziative per bambini, street food e degustazioni proposte dai produttori vitivinicoli locali. Una festa rivolta a tutte le età, che ha unito la bellezza del borgo medievale alla vivacità di una manifestazione divenuta uno degli appuntamenti più attesi del territorio.

«Siamo estremamente soddisfatti della riuscita di questa decima edizione – dichiara la sindaca Marica Guerrini –. La grande affluenza e l’entusiasmo che abbiamo visto nelle strade confermano che la manifestazione è diventata un appuntamento importante non soltanto per la nostra comunità, ma anche per chi arriva da fuori».

«È stata una serata bellissima, vissuta in un clima di festa, con tante famiglie, giovani, visitatori e turisti stranieri che hanno riempito il centro storico. Ringrazio il Centro Commerciale Naturale, le attività commerciali, le aziende, i produttori, gli artisti, le associazioni, i volontari, gli operatori e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va alle persone che hanno scelto di venire a Palaia e che, con la loro presenza, hanno reso ancora più speciale il decimo anniversario di “AmorDivino”».

Ad arricchire la serata è stato un programma di spettacoli e animazioni pensato per pubblici diversi. Tra i protagonisti Massimo Pugno di Fuoco, con giocoleria e spettacoli infuocati, le acrobazie aeree di ASD Capovolta e VITE, lo spettacolo di storie mimate del Teatro di Bo’.

La musica ha accompagnato il pubblico lungo le vie del borgo con il dj set in vinile di Tony Verace, i Riego, l’Accademia musicale Il Pentagramma di Forcoli, la voce e la chitarra di Frenk e gli Archimossi, orchestra itinerante di archi.

Numerose anche le attività dedicate ai bambini, con D’Artagnan, il Mago delle Bolle, lo spettacolo Carillon, l’animazione di Artegiocando di Bobo e il laboratorio con la Ludo-Bike. Nel giardino comunale il Gruppo Astrofili Tampiano ha invece guidato il pubblico nell’osservazione del cielo attraverso i telescopi.

A completare l’offerta sono state le attività commerciali e le realtà del territorio, con specialità gastronomiche, street food, birre artigianali e vini locali, insieme al mercatino dell’ingegno e del bricolage.

«Promozione del territorio, valorizzazione delle nostre eccellenze e voglia di stare insieme rappresentano l’essenza di Bacco Palaia e Venere – conclude Guerrini –. Vedere il paese così vivo e partecipato è per noi motivo di grande soddisfazione».

Il successo della decima edizione premia il lavoro condiviso tra Comune di Palaia, Centro Commerciale Naturale, attività economiche, associazioni, artisti e volontari e conferma come la manifestazione sia ormai parte integrante dell’identità e della vita del borgo.

Last modified: Settembre 8, 2026