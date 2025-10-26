Written by Ottobre 26, 2025 12:46 pm Pisa SC

Serie A. Napoli al comando. In coda regna l’equilibrio. Il Parma frena il Como. Lecce sconfitto a Udine

PISA – Le gare di sabato hanno evidenziato l’equilibrio che regna nella zona bassa della classifica con il pari del Parma che ha frenato la corsa del Como dopo la vittoria con la Juventus.

Sconfitta anche per il Lecce sul campo dell‘Udinese che con il successo sugli uomini di mister Di Francesco salgono a quota 12 appaiati alla Juventus e all’Atalanta che non va oltre il pareggio a Cremona. Il Napoli batte invece l’Inter che interrompe a sette il totale di vittorie consecutive al Maradona, con la squadra di Conte che si ritrova al comando della graduatoria aspettando la gara della Roma sul campo del Sassuolo.

Venerdì 24 ottobre 2025:

Milan – PISA 2-2

Sabato 25 ottobre 2025:

Parma – Como 0-0

Udinese – Lecce 3-2

Napoli – Inter 3-1

Cremonese – Atalanta 1-1

LA NUOVA CLASSIFICA. Napoli punti 18, Milan 17; Inter, Roma 15; Bologna, Como 13; Atalanta, Juventus, Udinese 12; Cremonese 11; Sassuolo 10; Lazio, Cagliari, Torino 8; Parma 7; Genoa, Lecce 6; PISA, Verona 4; Genoa 3.

