Primavera 2. Napoli – Pisa 5-1

PISA – La Primavera del Pisa esce sconfitta (5-1) dal terreno del Napoli. Un risultato troppo pesante per i ragazzi di Innocenti andati in vantaggio dopo 28 minuti con Novak. I partenopei pareggiavano prima della fine della prima frazione poi dilagavano nella ripresacon la sfida che si chiudeva sul 5-1 per gli azzurri.

NAPOLI – PISA 5-1

NAPOLI: Turi, Colella, D’Angelo (30′ Di Martino), Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile (78′ Anic), De Chiara, Raggioli (78′ Mboumbou), Popovic (63′ Malasomma), De Martino (78′ Borriello). A disposizione. Sorrentino, Distratto, Kharaban, Viola, Napoletano. Allenatore Rocco.

PISA: Giuliani, Baldacci, Bacciardi, Capitanini (66′ Cenerini), Arnesi, Casarosa (66′ Sapola), Bettazzi (88′ Rossi), Cannarsa, Novak, Bocs (78′ Lovo), Vivace (88′ Mainardi). A disposizione. Rugginetti, Luppichini, Foglia, Mazzantini, Giotti, Tosi, Barsacchi. Allenatore Innocenti.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Napoli. Assistenti. Colaianni-Cataneo.

RETI: 28′ Novak, 40′ Raggioli, 50′ Popovic, 65′ Malasomma, 75′ De Chiara, 90′ Mboumbou.

NOTE: Ammoniti, Colella, Russo, Casarosa. Espulsi al 91′ Lovo, Malasomma e Rocco (allenatore Napoli). Recupero 5′ pt; 3′ st.

