Primavera 2: il Pisa Sc espugna (2-1) La Spezia

PISA – Inizia nel migliore dei modi l’avventura dei giovani nerazzurri a La Spezia nel campioanto Primavera 2. Al “Federighi” termina 2-1 per la squadra di Innocenti.

Ad aprire le marcature Mbambi che dimostra tutto il suo valore dopo la pre-season interamente svolta con il gruppo di Gilardino ribadendo in gol da posizione ravvicinata il vantaggio nerazzurro al minuto 11. Il pari per lo Spezia lo sigla Conte, ma non passa neanche un minuto che Bacciardi riporta i ragazzi di Innocenti sul vantaggio di 2-1. Nella ripresa il Pisa mantiene il vantaggio anche grazie ad alcuni pregevoli interventi di Vukovic e porta a casa i primi tre punti della stagione.

GLI ALTRI RISULTATI: Salernitana-Ascoli 2-6; Bari-Benevento 0-1; Cosenza-Catanzaro 1-0; Empoli-Monopoli 3-1; Perugia-Avellino 0-; Pescara-Ternana 2-1; Spezia-Pisa 1-2; Crotone-Palermo

SPEZIA – PISA 1-2

SPEZIA: Guidi, Niccolai, Fantinati (59′ Cassano), Lorenzelli, Martinelli, Banti (83′ Vignali), Insignito, Marchini (83′ Vannucci), Conte, Lontani (78′ Del Sante), Ferrazza (78′ Amato). A disposizione. Altemura, Baldetti, Schembre, Bruni, Rapalini, Vicari, Climi. Allenatore Terzi.

PISA: Vukovic, Bendinelli (83′ Lenzoni), Bacciardi (64′ Mazzantini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (83′ Ribechini) , Battistella, Tosi, Bettazzi (64′ Cenerini), Buffon. A disposizione. Luppichini, Raigi, Checcacci, Landucci, Menicucci, Tuon, Barsacchi, Novak. Allenatore Innocenti.

ARBITRO. Paolo Isoardi di Cuneo. Assistenti. Muca-Marra

RETI: 11′ Mbambi (P), 24′ Conte (S), 25′ Bacciardi (P).

NOTE:. Ammoniti Insignito, Marchini, Vignali, Vivace, Buffon. Recupero 1′ pt; 5′ st.

