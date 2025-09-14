Pisa – Udinese, alla Cetilar Arena per i ragazzi di Gilardino i friulani di mister Runjaic. Le probabili formazioni

Written by Antonio Tognoli• 8:16 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Nel Pisa out Cuadrado, nell’Udinese forfait per Bayo

PISA – Dopo la settimana di sosta dedicata alle Nazionali si torna in campo. All’Arena Garibaldi alle ore 15 il Pisa scende in campo contro l’Udinese che nel turno prima della sosta ha sconfitto l’Inter a San Siro. L’Arena per l’occasione presenterà un bel colpo d’occhio, mancano davvero pochi biglietti al sold-out.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Gilardino deve fare a meno di Juan Cuadrado per un affaticamento nella rifinitura. Tornano invece disponibili Esteves e Vural che partono però dalla panchina. Si va verso la riconferma del 3-4-2-1 come modulo di partenza. In porta davanti a Semper, in difesa ci saranno Canestrelli, Caracciolo e con Lusuardi e Bonfanti a giocarsi un posto da titolare. Marin ed Aebischer formeranno la linea mediana, supportati sulle fasce da Touré e Angori. Sulla trequarti spazio a Tramoni e Moreo. Davanti ballottaggio Meister-Nzola per un posto da titolare con il danese favorito vista la fisicità della partita.

QUI UDINESE. Il tecnico Runjaic deve rinunciare a Bayo infortunatosi in nazionale e di Okoye sualificato, oltre che all’ex Padelli e Lovric. Il tecnico bianconero va verso la conferma del 3-5-2. Tra i pali c’è la conferma di Sava. In difesa Solet e Kristensen sono confermati. Goglichidze, Palma e Bertola si giocano invece un posto da titolare con l’ex Spezia favorito sui primi due. Sugli esterni spazio a Ehizibue e Zemura. In cabina di regia c’è Karlstrom con Atta e Piotrowsky a fungere da mezzali. Davanti il duo formato da Iker Bravo e Davis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 47 Lusuardi; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 19 Esteves, 33 Calabresi, 39 Albiol, 44 Denoon, 94 Bonfanti, 14 Akinsanmiro, 7 Leris, 8 Hojholt, 21 Vural, 36 Piccinini, 18 Nzola, 23 Stengs, 99 Lorran. All, Alberto Gilardino

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom, 14 Atta, 33 Zemura; 17 Bravo, 9 Davis. A disp. 1 Nunziante, 41 Venuti, 16 Palma, 2 Goglichidze, 27 Kabasele, 11 Kamara, 59 Zanoli, 6 Zarraga, 32 Ekkelenkamp, 10 Zaniolo, 18 Buksa, 7 Gueye. All. Runjaic

ARBITRO: Massa. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto uomo: Mucera. VAR: Maggioni. AVAR: Abisso.

